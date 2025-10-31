Quán quân Lại Mai Hoa xuất hiện nổi bật, đọ sắc cùng 1 chân dài

Sáng 30/10, triển lãm thời trang và tương tác nghệ thuật "Art of Purity" – hoạt động mở màn cho Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2025 – chính thức khai mạc tại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội).

Sự kiện giới thiệu không gian sáng tạo đa giác quan, kết hợp thời trang và nghệ thuật thị giác, ánh sáng và âm thanh, truyền tải thông điệp về sự "thuần khiết" – chủ đề chính của mùa thời trang năm nay.

Các mẫu sản phẩm trưng bày.

Triển lãm trưng bày những thiết kế mới nhất của Lê Thanh Hòa, Vũ Việt Hà và Hoàng Minh Hà, đại diện cho các phong cách khác nhau nhưng cùng hướng đến vẻ đẹp nguyên bản và tinh tế.

Buổi khai mạc thu hút nhiều gương mặt nổi bật trong giới thời trang. Trong đó, quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 – Lại Mai Hoa xuất hiện ấn tượng với thiết kế xanh cobalt độc đáo. Bộ trang phục đan móc cầu kỳ ôm dáng giúp cô khoe trọn nét hiện đại và cá tính. Phong thái tự tin, ánh mắt sắc nét cùng cách tạo dáng chuyên nghiệp khiến Mai Hoa trở thành tâm điểm ống kính.

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 – Lại Mai Hoa.

Quán quân The Face Vietnam – Huỳnh Tú Anh, bà Trang Lê - Chủ tịch CAFD và quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 – Lại Mai Hoa



Đọ sắc cùng cô là quán quân The Face Vietnam – Huỳnh Tú Anh, lựa chọn bộ vest xanh pastel phom rộng kết hợp cà vạt chấm bi, mang lại cảm giác mạnh mẽ và thời thượng. Mái tóc chải ướt gọn gàng cùng cặp kính trong suốt giúp chân dài ghi dấu với hình ảnh sang trọng, khác biệt.

Khoảnh khắc hai quán quân xuất hiện chung khung hình cùng bà Trang Lê – Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà Thiết Kế Thời Trang Đông Nam Á tạo nên điểm nhấn thú vị, thể hiện tinh thần giao thoa giữa các thế hệ trong làng mốt Việt.

Theo kế hoạch, Vietnam International Fashion Week F/W 2025 sẽ diễn ra từ 11–15/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), đánh dấu mùa thứ 20 của sự kiện thời trang quốc tế lớn nhất Việt Nam.