Quán quân hùng biện của Đại học Thương mại: Xe điện và cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên 4.0

Green Voices 2025 tiếp tục hành trình lan tỏa tinh thần chuyển đổi xanh khi dừng chân tại Đại học Thương mại, mang theo chủ đề quen thuộc nhưng đầy thử thách: "Bạn sẽ nói gì để thuyết phục một người còn e ngại về xe điện?". Sự kiện do VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC tổ chức, với VinFast là đối tác giáo dục chiến lược đồng hành. Không khí tại hội trường nhanh chóng trở nên sôi động khi sinh viên từ nhiều khoa khác nhau đóng góp những bài hùng biện giàu tính thuyết phục.

Trong không gian ấy, thông điệp về lối sống xanh không chỉ được chia sẻ mà còn được chuyển hóa thành cảm hứng hành động. Sau những màn hùng biện sôi nổi, cuộc thi đã tìm được hai gương mặt xuất sắc nhất: Phạm Thị Khánh Huyền, sinh viên năm 4 chuyên ngành quản trị kinh doanh và Nguyễn Công Phúc, sinh viên năm 4 cùng chuyên ngành.

Cả hai đều bước lên nhận giải trong niềm hạnh phúc rõ rệt. Khánh Huyền chia sẻ cảm xúc đầu tiên là vui và hạnh phúc vì đã hoàn thành phần hùng biện của mình khá thành công, đồng thời nhận được sự ghi nhận từ ban giám khảo và sự yêu quý của mọi người.

Khi được hỏi về chi tiết tâm đắc nhất trong bài thi, Nguyễn Công Phúc nói rằng điều quan trọng là phải nhìn nhận xe điện như một lựa chọn chứ không phải lựa chọn tuyệt đối. Theo Phúc, người dùng cần sự đa dạng phương tiện để phù hợp với tình hình giao thông. Tuy vậy, Phúc nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào ngưỡng cửa của kỷ nguyên 4.0.

“Việt Nam đã thua thiệt rất là nhiều từ cấm vận, mà lại lỡ hai cuộc cách mạng của dầu mỏ và hơi nước. Cho nên em cảm thấy thời điểm hiện tại là cơ hội để chúng ta bứt phá, vươn mình trong kỷ nguyên xanh”, bạn Phúc nhận định.

Phạm Thị Khánh Huyền bổ sung rằng việc truyền thông về xe điện là cần thiết bởi lượng xe xăng hiện nay quá lớn và gây ô nhiễm. Cô cho rằng cân bằng giữa xe điện và xe xăng sẽ giúp vừa tạo hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo chất lượng sống của người dân tại các đô thị đặc biệt là Hà Nội.

Trong quá trình chuẩn bị, hai bạn đã tận dụng chính trải nghiệm cá nhân. Bởi Phúc từng sử dụng xe điện, bạn cảm nhận rõ sự êm ái và tiện lợi. Phúc cho biết nếu có điều kiện tài chính, anh sẽ lựa chọn xe điện ngay.

Còn Khánh Huyền chia sẻ rằng bạn đã nghiên cứu chiến lược của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ. Với Huyền, đó là minh chứng cho việc doanh nghiệp Việt đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ xe điện toàn cầu. Cô nói rằng bản thân mình và các bạn trẻ mong muốn đóng góp một phần nhỏ để đất nước phát triển hơn.

Từ sân khấu Green Voices 2025, những lập luận mạch lạc của người trẻ không chỉ trả lời câu hỏi thuyết phục một cá nhân chuyển sang xe điện mà còn vẽ ra bức tranh lớn hơn. Trong bối cảnh Việt Nam từng bỏ lỡ nhiều cuộc cách mạng công nghệ, kỷ nguyên xanh mở ra một cơ hội hiếm có.

Nếu biết tận dụng và đi đúng hướng, xe điện không chỉ là phương tiện di chuyển mà có thể trở thành động lực đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên 4.0.

Sự kiện do VCCorp và NIC tổ chức, đồng hành cùng đối tác giáo dục chiến lược VinFast.






