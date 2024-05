Quán ốc ngon, giá bình dân ở Gò Vấp, TP.HCM

Sài Gòn Ốc

Sài Gòn Ốc có địa chỉ tại 137 Dương Quảng Hàm, Phường 5, là quán mà bạn nhất định bạn phải thử nếu muốn tìm một nơi ăn ốc ngon ở Gò Vấp - TP.HCM.

Ngoài các loại ốc tươi ngon được chế biến hấp dẫn như ốc hương, ốc nhảy xào bơ, hấp sả, cháy tỏi, rang muối, xào me, trứng muối... thực đơn của quán còn vô vàn món ngon khó cưỡng, như sò huyết chiên giòn, nghêu hấp, càng cua rang me, sò điệp mỡ hành, hàu nướng phô mai thơm nức mũi, trứng gà non xào bơ, cháy tỏi...

Sài Gòn Ốc là một trong những quán ốc ngon được yêu thích nhất khu vực Gò Vấp. (Ảnh: Fb Sài Gòn Ốc)

Ốc, nghêu, sò tại quán này được lòng khách là vì được chọn lựa kỹ, rất tươi, béo, chế biến sạch sẽ không hề có mùi tanh. Ruột ốc luộc thì rất dễ lấy, không bị thụt vào bên trong. Đặc biệt, nước chấm của quán rất ngon, mùi gừng, sả, lá chanh thơm nức, đậm đà.

Điểm cộng của quán nữa chỗ ngồi rộng mát, chỗ để xe thoải mái. Cả nhân viên và chủ quán đều nhiệt tình, chế biến món ăn nhanh.

Quán mở cửa từ 13h - 23h mỗi ngày. Giá tại Sài Gòn Ốc từ 50.000-100.000 đồng/món.

Ốc Nạy 2

Quán Ốc Nạy 2 rất nổi tiếng ở Gò Vấp tại hẻm 656 Quang Trung, Phường 11. Quán có thực đơn phong phú với những món ốc tươi ngon chế biến đa dạng từ luộc, hấp, nước, xào me, bơ, tỏi, phô mai... Các loại ốc tại đây có giá vừa phải, từ 60.000-90.000 đồng như ốc giác, ốc hương, ốc mỡ xào bơ, cháy tỏi, xào sa tế, rang me, mỡ hành, nướng mọi, hấp gừng...

Quán ốc này còn bán nhiều loại cua, ghẹ, nghêu, tôm, mực, ếch… được chế biến đa dạng, ngon miệng.

Ốc Nạy 2 rất được yêu thích ở Gò Vấp bởi món ăn ngon, đa dạng, giá vừa phải. (Ảnh: toplist)

Quán Ốc Nạy 2 Gò Vấp còn được yêu thích bởi không gian dân giã nhưng rất sạch sẽ, nhân viên phục vụ tận tình, đồ ăn chế biến nhanh. Quán lại có công thức nước chấm độc đáo, làm hài lòng dân ghiền ốc.

Quán mở cửa từ 14h đến khuya, không gian rộng rãi thích hợp cho những cuộc gặp gỡ, tụ tập đông vui.

Quán Ốc Lắc Cô Mai

Quán Ốc Lắc Cô Mai nằm tại vị trí đắc địa nhất của Gò Vấp tại 114 Lê Thị Hồng, Phường 7. Đây là con đường trung tâm, khá đắc đỏ nhưng mức giá món ăn tại quá lại khá dễ chịu. Do vậy, Ốc Lắc Cô Mai là địa chỉ quen thuộc của người dân Gò Vấp nói riêng, của dân sành ăn TP.HCM nói chung.

Ốc Lắc Cô Mai là địa chỉ quen thuộc của dân sành ăn không chỉ tại quận Gò Vấp mà nhiều quận huyện ở TP.HCM. (Ảnh: FB Ốc Lắc Cô Mai)

Ở quán này, thực khách được thưởng thức đa dạng các món ốc, cua, ghẹ ngon, tươi rói chế biến đa dạng, kỹ lưỡng và rất vừa miệng. Không chỉ có ốc, quán còn rất nhiều đặc sản từ cao cấp đến bình dân như tôm hùm, cua biển, nhum biển, tôm càng, răng mực... Không chỉ ốc, ghệ chế biến ngon, nước chấm ốc tại đây cũng điểm lôi cuốn nhiều khách hàng với vị chua cay mặn ngọt vừa phải, hợp với từng món ăn.

Quán cũng bắt trend rất nhanh khi chế biến món gỏi gà măng cụt rất ngon phục vụ nhu cầu của thực khách.

Quán dạng gia đình có cả không gian trong và ngoài vô cùng rộng rãi, thoáng mát, lịch sự và sang trọng. Giá món ăn ở đây từ 45.000 đồng, riêng một số đặc sản tính theo thời giá như các quán hải sản khác. Ốc Lắc Cô Mai mở cửa từ 15h - 22h mỗi ngày.

Ốc Ngon Thiện Ý

Cũng tại Gò Vấp, một quán ốc được đánh giá là một trong những quán ngon nhất, rất được lòng giới trẻ là Ốc Ngon Thiện Ý tại 200 Nguyễn Văn Khối, Phường 9. Quán có 2 chi nhánh lúc nào cũng nườm nượp khách.

Ốc Ngon Thiện Ý là một trong những quán ốc được lòng giới trẻ Gò Vấp vì chế biến ngon, giá bình dân. (Ảnh: FB Ốc Ngon Thiện Ý)

Các món ốc luộc và ốc xào đều ngon, cay vừa đủ và đặc biệt giữ được hương vị ốc tươi, béo. Riêng món ốc nướng thì siêu thơm ngon. Một số một rất được khách yêu thích như ốc bulot sốt chanh dây, sò điệp mắm nhĩ, ốc hương trứng muối. Cộng với chỗ ngồi sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình nên quán lúc nào cũng đông khách, luôn là điểm hẹn hò lí tưởng của rất nhiều các bạn trẻ, sinh viên những dịp cuối tuần.

Quán mở cửa từ 11h - 24h mỗi ngày, giá mỗi phần ốc tại đây từ 50.000 đồng.

Quán Ốc Trần Đào

Quán Ốc Trần Đào với phong cách bình dân, đường phố rất đặc trưng của Gò Vấp có địa chỉ tại 891/79 Nguyễn Kiệm, Phường 3. Nơi này sẽ rất hợp lý cho các bạn trẻ yêu thích nét ẩm thực đặc trưng trên các con phố sôi động, nhiều màu sắc.

Ốc Trần Đào Gò Vấp là địa chỉ ẩm thực bình dân dành cho các bạn trẻ yêu thích ẩm thực đường phố. (Ảnh: toplist)

Quán có rất nhiều các món “best seller”. Một trong các món được khách đánh giá 5 sao như ốc len xào dừa, ốc mỡ cháy tỏi, ốc hương xào bơ, với cách chế biến tỉ mỉ, tạo nên hương vị độc đáo và không thể nhầm lẫn. Quán còn đa dạng các món ngon khác như hàu sữa, ghẹ, chân gà rang muối, đậu hủ chiên xả và tôm kim chi. Món tôm kim chi tái sống với tỏi và gia vị; phần đầu tôm được nướng lên để khách nhâm nhi.

Quán Ốc Trần Đào không chỉ là nơi để thưởng thức ẩm thực mà còn là một phần của trải nghiệm đời sống đặc trưng của người Sài Gòn. Quán mở cửa từ 10h - 23h mỗi ngày. Giá mỗi phần ốc ở đây rất bình dân, từ 35.000 đồng.

Quán Ốc Tứ Phương

Quán Ốc Tứ Phương Gò Vấp có vị trí thuận lợi, rất dễ tìm tại 146 Lương Ngọc Quyến, Phường 5. Quán gây ấn tượng cho thực khách từ cái nhìn đầu tiên không chỉ món ăn cực kỳ ngon, sạch sẽ mà khâu bày biện, trang trí dĩa ốc cũng rất bắt mắt. Ngay cả website, fanpage quán cũng rất chỉn chu, bài bản dù là quán bình dân, không cầu kỳ.

Menu Ốc Tứ Phương đa dạng với loạt món ngon và nướng chấm gây nghiện. (Ảnh: FB ốc Tứ Phương)

Menu ốc, hải sản của quán rất đa dạng, nhiều món ngon xào me, sốt phô mai, nướng mọi, cháy tỏi... như bào ngư nướng bơ tỏi, tu hài nướng sa tế, ốc hương xào phô mai, rang muối tôm, ốc tỏi, ốc khế nướng tiêu xanh, nướng mỡ hành, ốc giác hấp Thái, hào nướng phô mai... Giá mỗi phần ốc tại quán từ 40.000 đồng.

Không chỉ chế biến đồ ăn ngon mà Quán Ốc Tứ Phương còn có thêm công thức pha nước chấm độc đáo. Quán còn ghi điểm với không gian thoáng mát, rộng rãi, phù hợp các cuộc gặp gỡ đông người. Ốc Tứ Phương mở cửa từ 12h đến khuya mỗi ngày.

Quán Ốc Cây Me

Quán Ốc Cây Me cũng là một địa chỉ ăn ốc bình dân nhưng rất ngon ở Gò Vấp tại 128 đường Số 1, Phường 16. Cũng như nhiều quán ốc khác, Ốc Cây Me có thực đơn khá quen thuộc với các món ốc, sò nướng mọi, nướng muối ớt, sa tế, mỡ hành; hay luộc, hấp sả, hấp thái, xào me, phô mai, nhưng chất lượng ốc tươi ngon là điều ghi điểm.

Điểm đặc biệt là nước chấm tinh tế, pha chế đủ vị để phù hợp với từng món ốc luộc, nướng, làm nổi bật hương vị đặc trưng của mỗi món ăn. Quán Ốc Cây Me mở cửa từ 8h - 22h30 mỗi ngày.

Ốc Chánh Gò Vấp

Team ghiền ăn ốc nhắc đến top quán ốc ngon Gò Vấp mà không có Ốc Chánh thì đúng là thiếu sót. Ốc Chánh có địa chỉ tại 55/5 hẻm Nguyễn Văn Công, Phường 3 chính là quán ốc ngon, được đánh giá toàn điểm cộng.

Ốc Chánh có bí quyết sơ chế độc đáo khiến ốc tươi ngon không tanh. (Ảnh: foody)

Các món ốc tại quán được chế biến rất hợp lý, ngon miệng và không hề có mùi tanh. Hầu hết món ốc ở đây được thực khách khen ngon khỏi bàn, trong đó nhiều món rất ngon như ốc xào cay nhiều dừa, gỏi ốc hay ốc hấp gừng, nướng mọi.

Các món ốc xào chấm bánh mì cũng rất ngon ăn như ốc bông xào trứng muối và phô mai, ốc hương xào me, ốc bulot xào bơ...

Dù nằm trong hẻm nhưng quán dễ tìm. Giá các món ốc ở đây từ 52.000 - 110.000 đồng/dĩa tùy loại. Quán mở cửa từ 14h - 23h mỗi ngày.