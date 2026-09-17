Quân nhân cao 1m85 hot điên đảo vì gương mặt đẹp như "tượng sống"

Chỉ với vài khung hình khi nhập ngũ, mỹ nam này đang khiến cộng đồng mạng phải xao xuyến.

Những hình ảnh của các mỹ nam Hàn Quốc trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự từ lâu đã trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm, bởi đây là thời điểm ngoại hình của nhiều nam thần có sự thay đổi rõ rệt nhấy theo hướng nam tính, rắn rỏi và lực lưỡng hơn. Không còn hình tượng thư sinh quen thuộc trên màn ảnh, những bộ quân phục cùng vóc dáng săn chắc càng làm visual của họ thêm phần cuốn hút.

Và quân nhân tiếp theo đang chiếm sóng cõi mạng chính là Kim Young Dae. Nam diễn viên gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện với diện mạo trưởng thành, đường nét sắc bén hơn cùng body được nhận xét là ngày càng vạm vỡ. Từ visual điển trai đến hình thể khỏe khoắn, hình ảnh Kim Young Dae hiện tại khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt.

Bức hình gây sốt của Kim Young Dae trong bộ quân phục.

Qua ống kính cam thường, Kim Young Dae vẫn nổi bật giữa đám đông với visual ngày càng góc cạnh, nam tính và trưởng thành. Gương mặt nổi bật với đường hàm khá rõ, phần cằm gọn, sống mũi thẳng cùng ánh mắt sắc và tập trung, khiến tổng thể có nét lạnh, mạnh mẽ hơn. Kiểu tóc ngắn, được tạo phồng tự nhiên, càng làm đường nét khuôn mặt nam diễn viên thêm sáng nổi bật.

Đặc biệt, vóc dáng mỹ nam sinh năm 1996 trong bộ quân phục cho thấy phần vai rộng, phần ngực và bắp tay có độ đầy đặn, mang đến cảm giác vạm vỡ nhưng vẫn cân đối. Sự kết hợp giữa gương mặt thanh tú và thể hình rắn rỏi tạo nên một visual khá cuốn hút: Vừa có nét điện ảnh, vừa mang vẻ trưởng thành, khỏe khoắn và có khí chất mạnh mẽ.

Chiều cao 1m85 nổi bật khiến hình thể của Kim Young Dae càng thêm phần lực lưỡng.

Càng diện đồ đơn giản, hình thể của Kim Young Dae càng thêm nổi bật. Phần vai rộng, cánh tay rắn chắc cùng thân hình săn gọn giúp nam diễn viên trông nam tính và trưởng thành hơn hẳn hình tượng thư sinh trên màn ảnh.

Cánh tay khỏe khoắn như được ăn "bột nở" của Kim Young Dae.

Vẻ đẹp nam tính của nam diễn viên sau khi nhập ngũ.

Kim Young Dae là một trong những nam diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hàn, sở hữu visual được đánh giá cao nhờ gương mặt điển trai, đường nét thanh tú và chiều cao 1m85. Anh bắt đầu được chú ý qua nhiều vai diễn truyền hình, nhưng phải đến khi góp mặt trong bom tấn Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu, tên tuổi Kim Young Dae mới thực sự vụt sáng. Trước khi nhập ngũ, nam diễn viên cũng tạo được sự chú ý với tác phẩm Dear X cùng Kim Yoo Jung.

Đặc biệt, visual của Kim Young Dae từng được đặt cạnh Kang Dong Won bởi shape mặt góc cạnh, sống mũi cao và tỷ lệ hài hòa. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài thư sinh và khí chất phóng khoáng, lãng tử giúp nam diễn viên nhận được nhiều sự yêu thích.

Kim Young Dae nổi tiếng nhờ vai diễn "cậu ấm" trong Penthouse.

Vẻ đẹp thư sinh, lãng tử khiến nam diễn viên thường được nhận vai diễn học đường.

Kim Young Dae được ví như "bản sao Kang Dong Won" vì quá giống đàn anh, nhất là ở gương mặt góc cạnh và sống mũi cao.

Sau khi nhập ngũ, Kim Young Dae bất ngờ nhận được nhiều lời khen về diện mạo khi hình tượng của nam diễn viên có sự thay đổi rõ rệt theo hướng nam tính và mạnh mẽ hơn. Vẻ thư sinh, lãng tử thường thấy trên màn ảnh đã trở nên trưởng thành, rắn rỏi với mái tóc cắt ngắn. Kiểu tóc ngắn tưởng như khá đơn giản lại được nhận xét là đặc biệt phù hợp với Kim Young Dae, giúp tôn đường nét gương mặt và làm visual thêm sáng. Nhiều khán giả thậm chí cho rằng nam diễn viên đang có một "phiên bản" khác hoàn toàn, càng nhìn càng thấy cuốn hút.

Cộng đồng mạng đùa rằng Kim Young Dae quá hợp "cơm quân đội".

Visual bùng nổ với mái tóc ngắn đươc Kim Young Dae đăng tải thời gian gần đây.

Với chiều cao nổi bật cùng lợi thế visual, Kim Young Dae cũng là sao nam có nhiều tiềm năng ở mảng thời trang khi từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn, nhờ vóc dáng cao ráo cùng đường nét gương mặt phù hợp với nhiều phong cách. Chính vì vậy, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi những dự án tiếp theo, đặc biệt là màn tái xuất của nam diễn viên với diện mạo được ví như đã được "độ" cả nhan sắc lẫn hình thể.