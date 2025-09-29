Theo giới truyền thông Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức “trao trả lại Ukraine cho các đồng minh châu Âu” với những lời chia tay đầy lạc quan, châu Âu không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn để nói ngoài việc Kiev đang dần “giành chiến thắng trong cuộc chiến”.

Tuy nhiên, tờ Financial Times của Anh dẫn lời những người lính Ukraine ở tiền tuyến nói về một câu chuyện hoàn toàn khác, ví dụ như cuộc chiến tranh giành thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv.

Thành phố và trung tâm chính của Quận Kupiansk ở vùng Kharkiv đang không được chuẩn bị cho việc phòng thủ - tuyên bố này được đưa ra bởi một sĩ quan cấp bậc trung úy của Lực lượng Phòng vệ Ukraine có biệt danh là “Alex” - người sáng lập kênh Telegram “Sĩ quan”.

Alex lưu ý rằng, tình hình ở Kupiansk đang diễn biến “rất tồi tệ”, quân Nga đang gây áp lực mạnh mẽ ở khắp nơi và đạt được thành công lớn, trong khi Bộ chỉ huy Ukraine không có biện pháp nào cho thấy họ có thể cải thiện được tình hình.

“Ở Kupiansk không có dấu hiệu nào cho thấy đà tấn công mãnh liệt của quân Nga ở phía bắc thành phố bị chặn đứng như truyền thông địa phương đã đưa tin vài ngày trước. Tình hình rất nghiêm trọng và tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ cải thiện đáng kể nào, bởi vì sự thật là thành phố chưa sẵn sàng phòng thủ” - “Alex” viết trên kênh Telegram “Sĩ quan”.

Ông cũng nói thêm rằng, trong tình trạng thiếu phương tiện trinh sát như máy bay không người lái, binh sĩ Ukraine buộc phải đơn giản là quan sát bằng mắt và việc thiếu hiểu biết về chiến trường khiến họ chỉ có thể thực hiện một số hành động nhất định để trì hoãn những hậu quả thảm khốc.

Ngoài ra, các cuộc giao tranh ác liệt nhất hiện cũng đang diễn ra ở các hướng Pokrovsk, Dobropolske, Kostiantynivka, Limansk và Novopavlovske.

Theo Trung tá Viktor Tregubov, phát ngôn viên của nhóm lực lượng chiến lược-tác chiến Dnipro, tình hình ở Pokrovsk cũng đang diễn biến tương tự như ở Kupiansk, các mũi đột kích của quân Nga đang nỗ lực hết sức đánh thẳng vào trung tâm thành phố theo từng nhóm nhỏ.

Tình hình tương tự ở Kupiansk cũng được nhận thấy ở nhiều nơi, nhưng ở quy mô nhỏ hơn một chút, ví dụ như ở khu vực biên giới vùng Vovchansk của Kharkiv hay Chasov Yar và Toretsk ở Donetsk.

Theo ông Tregubov, các nhóm lớn chiến binh Nga cũng đang tích cực tìm cách xâm nhập và giành được chỗ đứng trong khu vực Dnipropetrovsk, khiến trên khắp các chiến trường, không có điểm nào còn yên tĩnh, trong đó có những khu vực cường độ chiến đấu cao và rất cao.

Ông Tregubov lưu ý rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đang huy động tổng lực và sử dụng đồng thời toàn bộ các loại máy bay không người lái hiện có, bao gồm các hệ thống giám sát, máy bay không người lái trinh sát Zala đời cũ, Orlan, cùng với các loại mới nghiên cứu sản xuất như Geran, Lancet.

Như vậy, dự báo xấu nhất là Lực lượng Vũ trang Ukraine sắp để mất một vài khu định cư đặc biệt quan trọng ở vùng Donetsk. Đây là một dấu hiệu chắc chắn cho thấy hệ thống phòng thủ của Ukraine ở vùng Donetsk nói riêng và Donbass nói chung đã tan rã hàng loạt.