Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình tác chiến tại khu vực phía nam vùng Chiến dịch Quân sự Đặc biệt tiếp tục có những thay đổi lớn, trong bối cảnh quân Nga đang đẩy mạnh hoạt động tấn công ở vùng Zaporizhzhia.

Các đơn vị tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã đẩy lùi các đội hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine và đang tiến công rất mạnh trên hướng Zaporizhzhia, tấn công quyết liệt thành phố Huliaipole.

Các nhóm xã hội công khai liên quan đến quân sự cũng cho biết, trên hướng Zaporizhzhia, các đơn vị thuộc nhóm quân "Dnepr" của Nga, sau khi vượt qua các tuyến phòng thủ của Ukraine, đã tiến về phía làng Lukyanivske.

Một khi lực lượng Nga chiếm được ngôi làng này, nằm cách khu dân cư kiểu đô thị Stepnogorsk 6 km về phía đông bắc, họ sẽ có thể tiến về phía bắc tới sông Konskaya, vượt qua sông để tiến đến vùng ngoại ô của trung tâm hành chính khu vực là thành phố Zaporizhzhia.

Quân Nga đã bắt đầu đánh vào nội đô Huliaipole

Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại chính thị trấn trọng yếu Stepnogorsk.

Các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đang đồn trú tại thị trấn này đã kiên quyết cố thủ tại đây, biến thị trấn thành một khu vực phòng thủ kiên cố, nhưng họ đã bị bao vây hoàn toàn, bị cắt đứt mọi nguồn tiếp tế và chặn đứng tất cả các con đường rút lui.

Trong khi đó, theo hướng Huliaipole phía đông vùng Zaporizhzhia, nhóm quân "phía Đông" (Zapad) của Nga tiếp tục tấn công thành phố này.

Trong 24 giờ qua, các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến sát hơn nữa đến trung tâm thành phố. Giao tranh ác liệt đang diễn ra trong khu vực đô thị, vì vậy tiến độ đánh chiếm của quân Nga là rất chậm.

Tuy nhiên, các nhóm tấn công của Nga cũng chỉ còn khoảng một km nữa là đến giao lộ đường Bazarnaya và Velyka, phía sau đó là nhiều nhà máy, chợ và các tòa nhà hành chính, cùng với mỏ quặng sắt Kusungur nằm gần thị trấn.

Nếu quân Nga chiếm được giao lộ này, họ có thể kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường, đồng thời sử dụng khu vực này làm bàn đạp để tiếp tục đánh chiếm hoàn toàn thành phố chiến lược nằm ở phía đông vùng Zaporizhzhia.