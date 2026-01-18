Quân Nga sẽ đột phá mắt xích yếu nhất ở bắc Donetsk?

Các nguồn phân tích phương Tây đưa tin về sự suy yếu đáng kể trong hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực thành phố Izium, thuộc tỉnh Kharkiv.

Theo họ, lực lượng phòng thủ Ukraine tại đây đang đối mặt với những thách thức mang tính hệ thống liên quan đến mặt trận kéo dài, thiếu bộ binh, thiếu sự luân chuyển lực lượng và thiếu lực lượng dự bị, khiến binh sĩ cực kỳ mệt mỏi vì quá lâu không được nghỉ ngơi.

Khu vực giữa Ridkodub và Yarova được cho là do các đơn vị hỗn hợp trấn giữ. Lữ đoàn cơ giới 60 và 66, với sự tham gia của các đơn vị thuộc Lữ đoàn 158, tạo thành lực lượng cơ giới hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, quân số của các đơn vị này đều rất thiếu hụt, cộng cả 3 lữ đoàn cũng chỉ có hơn 1000 quân, trong khi các đơn vị đặc biệt và lực lượng hỗ trợ khác không thể bù đắp được sự thiếu hụt bộ binh trên mặt đất.

Đặc biệt là trong số này, nguy cấp nhất là Lữ đoàn Cơ giới 60, họ đang ở trong tình thế vô cùng khó khăn.

Kể từ tháng 12 năm 2023 đến nay, Lữ đoàn 60 đã đóng quân tại khu vực đông Izium mà gần như không được luân chuyển quân để nghỉ ngơi, đặc biệt là họ liên tục phòng thủ khoảng 15 km dọc sông Zherebets kể từ tháng 3 năm 2024.

Giao tranh liên tục trong suốt gần hai năm qua đã khiến lữ đoàn 60 đã liên tục hứng chịu tổn thất nghiêm trọng.

Lữ đoàn 66 buộc phải tăng viện cho khu vực này vào cuối năm 2024 và hiện đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga ở khu vực Redkodub và Karpivka, ngăn không cho họ tiến đến tả ngạn bờ sông Oskol (Oskil).

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, sở dĩ lực lượng Ukraine vẫn còn đứng vững là do số lượng quân Nga trong khu vực này không quá nhiều. Bước tiến của họ được hỗ trợ bằng cách khai thác địa hình, điều kiện thời tiết và sự chuẩn bị công sự yếu kém của các vị trí quân Ukraine.

Nhìn chung, theo ước tính trung bình, Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ còn lại từ 700 đến 1.200 binh sĩ trên tuyến Redkodub-Sviatohirsk, con số này được cho là không đủ để giữ vững một khu vực dài và quan trọng như vậy.

Đó là lý do tại sao hướng Izium ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các báo cáo của phương Tây như một trong những khu vực khó khăn nhất, trong khi nó đứng đầu trong danh sách những khu vực tiềm ẩn nguy cơ bị Nga tập trung lực lượng xuyên phá nhất.

Từ khu vực này quân Nga có hai lựa chọn lớn: Một là đánh thẳng sang phía tây để tới Izium ở Kharkiv; Hai là: Đánh xuống theo hướng tây-tây nam để tấn công trục phòng thủ Donetsk là Sloviansk-Kramatorsk.

Theo giới chuyên gia, dù Nga lựa chọn phương án nào thì tình thế cũng trở nên rất nguy cấp đối với Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh lực lượng phòng thủ ở đây quá mỏng, gần đó cũng không còn đơn vị nào để tái điều chỉnh binh lực, quân dự bị ở cả Kharkiv và Donetsk cũng đã huy động hết cho mặt trận Kupiansk và trước đó là Pokrovsk-Myrnohrad.