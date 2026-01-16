Theo giới truyền thông địa phương, Quân đội Nga tiếp tục tiến công về khu vực phòng thủ chính của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass, vùng đô thị Sloviansk-Kramatorsk, một cuộc đột phá mạnh mẽ vào tuyến phòng thủ của Ukraine gần Krasny Liman (Lyman) đã diễn ra.

Kết quả là quân Nga đã đánh bật lực lượng phòng thủ của Ukraine và tiến vào khu định cư Svyatogorsk (Sviatohirsk) ở phía bắc của thành phố Sloviansk.

Xét theo sự hoảng loạn đang lan rộng trong lực lượng phòng thủ của Ukraine, cuộc đột phá của Nga trên hướng này là điều hoàn toàn bất ngờ đối với Bộ chỉ huy Ukraine ở khu vực này.

Trước khi tiến vào Sviatohirsk, Lực lượng Vũ trang Nga đã chiếm giữ được một số làng mạc và thị trấn nhỏ, giành quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn, khống chế một số tuyến đường tiếp tế hậu cần cho lực lượng đồn trú của Ukraine ở khu vực phía bắc Donetsk.

Trong một cuộc tấn công, bộ binh Nga tiến sâu khoảng 7 km vào sâu trong khu vực phòng thủ của đối phương và bị phát hiện đã tiến tới gần Prishib (Pryshyb) trên bờ đông sông Seversky Donets (Siverskyi Donets River).

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, lực lượng phòng thủ của Ukraine đang bị nghiền nát, Quân đội Nga hiện đang bao vây Sviatohirsk bằng hai gọng kìm, cắt đứt liên lạc của khu định cư này với thành trì Sloviansk và thành phố Lyman, nơi cũng đang bị quân Nga tấn công dữ dội.

Do đó, tình hình của lực lượng Ukraine đồn trú ở Lyman ngày càng trở nên tồi tệ hơn và các tuyến đường tiếp tế của Quân đội Ukraine dẫn đến thành phố Sloviansk cũng ngày càng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái của Nga.

Cần phải nói thêm rằng, Lực lượng vũ trang Nga hiện đang bao vây 3 mặt và tấn công vào trong thành phố Kostiantynivka.

Các khu vực duy nhất còn lại có thể tiếp cận Kostiantynivka là Druzhkovka, Kramatorsk và Sloviansk ở phía bắc, trong khi tuyến đường cao tốc phía tây, từ Pokrovsk tới đã bị cắt đứt.

Được biết, Quân đội Nga đã tiến quân vào nội thành Kostiantynivka hơn một tuần nay, hiện họ đã kiểm soát một nửa thành phố và nửa còn lại có lẽ cũng sắp thất thủ trong thời gian ngắn tới.

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, việc giải phóng Kostiantynivka là bước đệm vô cùng quan trọng cho bước tiến xa hơn của quân Nga về phía Kramatorsk.