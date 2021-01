Quặn lòng những dấu tay chân cào cấu vào bờ của cháu bé 9 tuổi mất tích dưới sông

Chiều 19/1, ông Trần Xuân Hương - Chủ tịch UBND xã Liên Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, sau 3 ngày tìm kiếm, các cơ quan chức năng và người thân vẫn chưa tìm thấy tung tích cháu bé 9 tuổi bị rơi xuống sông Đào trước đó.



Cụ thể, chiều 17/1, cháu Nguyễn Bá H. (9 tuổi, học lớp 3) được chị gái học lớp 4 chở qua nhà ông bà ngoại. Trên đường về qua bờ sông Đào, H. không may bị rơi xuống sông và bị nước cuốn mất tích. Do người chị quá nhỏ tuổi nên không có cách gì để cứu em mình.

Vị trí cháu H. bị rơi xuống sông.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã dùng nhiều biện pháp để tìm kiếm em H. như dùng thuyền, dùng lưới rà trên sông.

Do nước sông to nên các cơ quan chức năng sau đó đã đóng cống Mụ Bà (huyện Đô Lương, Nghệ An) để ngăn nước sông Lam chảy vào sông Đào. Người dân tiếp tục dùng lưới quét và chặn ở các cầu, cống những vẫn chưa tìm thấy tung tích em H.

Người dân dùng lười kéo dọc con sông để tìm kiếm cháu bé nhưng không được.

"Khi nước sông cạn thì cứ mỗi lần 10 người cùng lội dưới đáy sông để rà. Khi nào mệt thì thay lượt khác. Người dân đã tìm kiếm trên phạm vi khoảng 10km nhưng vẫn chưa tìm thấy cháu bé. Ở các cầu, cống các điểm nước chảy ra người dân đều dùng lưới vây chặn lại", Chủ tịch UBND xã Liên Thành nói.

Được biết, khi nước sông rút đi, người dân phát hiện tại hiện trường nơi cháu H. bị rơi xuống sông xuất hiện dày đặc những vết tay, chân cào cấu trên bờ của sông. Tuy nhiên, do 2 bên bờ đều làm bằng các tấm bê tông, lâu ngày rêu phủ kín rất trơn trượt nên cháu H. không thể bấu víu vào.

Hàng trăm vết cào cấu chân tay của cháu H. dọc bờ sông dài đến 28m.

"Ở phía trên thì dấu 2 tay cào cấu vào bờ. Phía dưới thì chân đạp vào thành bờ sông. Người dân đo được khoảng 28m có dấu vết cào cấu của cháu bé. Rất thương tâm", Chủ tịch UBND xã chia sẻ thêm.

Có thể sau một quãng dài cố bấu víu để leo lên bờ nhưng không được, cháu H. bị đuối sức và bị nước cuốn trôi.

10 người dân dàn hàng ngang lội dưới sông giá rét để tìm kiếm cháu bé.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Liên Thành, hoàn cảnh gia đình cháu bé rất thương tâm. Mẹ cháu bé không được tỉnh táo khôn ngoan như bình thường nên chỉ ở nhà. Bố cháu bé hàng ngày đi làm thuê nhưng sức khỏe không đảm bảo nên cũng đau ốm thường xuyên.

Thương hoàn cảnh của gia đình nạn nhân, một số người dân đã đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ tiền để lấy kinh phí tìm kiếm cháu H.

Đến chiều 19/1, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

"Mấy ngày qua trời lạnh nhưng người dân vẫn tập trung tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Lạnh quá người dân phải đốt củi trên bờ để sưởi ấm. Cứ hết lượt nhóm người này xuống mò dưới sông khi mệt quá thì lại lên bờ sưởi ấm để nhóm người khác xuống tiếp tục mò, chỉ mong sao sớm tìm thấy cháu bé", Chủ tịch UBND xã Liên Thành nói.

Bố và bà cháu bé thất thần từ khi cháu H. mất tích.

Cơ quan chức năng dùng thuyền đi dọc sông tìm kiếm.

Ở các cầu của nhiều xã cũng được giăng lưới để tìm kiếm cháu bé.

Hiện tại, việc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được diễn ra.