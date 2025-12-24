Ukraine nhắm mục tiêu vào 'rồng biển' Il-38N của Nga trước khi tấn công tàu ngầm Novorossiysk

Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), trong quá trình chuẩn bị cuộc tấn công, các binh sĩ của Nhóm 13 thuộc SBU đã bắn trúng một máy bay Il-38N Sea Dragon (rồng biển) hiện đại hóa tại căn cứ không quân Yeysk. Chiếc máy bay này thực hiện nhiệm vụ trinh sát hàng hải và chống lại các hoạt động của thiết bị không người lái của Hải quân Ukraine.





Máy bay Il-38N được thiết kế để tìm kiếm tàu ngầm, giám sát vùng biển, rải thủy lôi và thực hiện các cuộc tấn công bằng ngư lôi. Theo SBU, Nga chỉ có một máy bay thuộc lớp này ở Biển Đen, có khả năng phát hiện xuồng tự sát Sub Sea Baby của Ukraine. Giá trị ước tính của chiếc máy bay này là khoảng 24 triệu USD.

Để tấn công chiếc Il-38N, SBU đã sử dụng một máy bay không người lái hiện đại với đầu đạn nổ trên không được trang bị 2.000 mảnh vỡ. Vụ nổ xảy ra ngay phía trên khoang chứa thiết bị chính và radar, đồng thời làm hư hại động cơ của máy bay.

Việc vô hiệu hóa chiếc Il-38N đã đảm bảo thành công giai đoạn chính của chiến dịch đặc biệt - cuộc tấn công vào tàu ngầm lớp Varshavyanka của Nga tại cảng Novorossiysk.

Trước đó, ngày 15/12, Cơ quan An ninh Ukraine, cho biết một tàu ngầm Dự án 636.3 lớp Varshavyanka của Nga tại Novorossiysk đã bị tấn công trong một chiến dịch phối hợp giữa Nhóm 13 (Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine) và Hải quân Ukraine. Cuộc tấn công được cho là sử dụng xuồng tự sát không người lái Sub Sea Baby.

Tuy nhiên, Đại tá Alexey Rulev, lãnh đạo bộ phận báo chí của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga, đã lên tiếng phủ nhận thông tin tàu ngầm bị phá hủy hoặc hư hại nặng sau đòn tập kích bằng xuồng tự sát không người lái Sub Sea Baby của Ukraine, đồng thời cho biết âm mưu tấn công bằng xuồng tự sát không người lái của Ukraine đã thất bại.