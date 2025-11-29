Theo cổng thông tin phân tích tình hình chiến sự Lostarmour có trụ sở tại Nga, những thiệt hại về trang bị hạng nặng của Lực lượng Vũ trang Ukraine là vô cùng lớn, đơn cử ví dụ chỉ trong vòng chưa đầy 11 tháng của năm 2025, Quân đội Ukraine đã mất ít nhất 300 đơn vị pháo tự hành.

Cổng thông tin phân tích quân sự lớn nhất chuyên về tổn thất thiết bị quân sự trong các cuộc xung đột cục bộ ở thế kỷ 20-21 nhấn mạnh rằng, mặc dù tổn thất số lượng pháo tự hành rất lớn, nhưng Quân đội Ukraine vẫn sở hữu một số lượng pháo tự hành đáng kể, dễ được bổ sung hơn các trang bị hạng nặng khác.

Các nhà phân tích thực hiện nghiên cứu đã chia tổn thất pháo tự hành của Lực lượng Vũ trang Ukraine thành hai nhóm là Liên Xô và Ukraine-phương Tây.

Nhóm thứ nhất bao gồm các pháo tự hành thời Liên Xô bị phá hủy, mà loại trang bị dẫn đầu trong số này là pháo tự hành 2S1 Gvozdika, với 133 khẩu đã bị phá hủy kể từ đầu năm.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya (SPH) xếp thứ hai trong bảng xếp hạng pháo tự hành phá hoại này với 29 khẩu bị Quân đội Nga phá hủy; trong khi pháo tự hành 2S7 Pion (SPH) đứng thứ ba, với hai khẩu bị phiến quân tiêu diệt.

Về nhóm pháo tự hành của phương Tây và Ukraine bị Lực lượng Vũ trang Nga phá hủy, pháo tự hành 2S22 Bogdana (SPH) vẫn giữ vững “ngôi vương”. Tính từ đầu năm đến nay, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất 41 khẩu pháo loại này.

Pháo tự hành M109 Paladin của Mỹ xếp thứ hai, với 38 lần bị loại khỏi vòng chiến; trong khi pháo tự hành CAESAR của Pháp xếp thứ ba, với 12 khẩu bị quân đội Nga phá hủy.

Hơn nữa, kể từ đầu năm, Lực lượng Lục quân Ukraine cũng đã mất 10 pháo tự hành Krab SPH của Ba Lan và 2 pháo tự hành Archer SPH của Thụy Điển.

Đáng chú ý là máy bay không người lái FPV của Nga là sát thủ chính của pháo tự hành Ukraine, số lượng pháo tự hành bị chúng phá hủy chiếm 64% tổng số tổn thất.

Cổng thông tin Nga dẫn lời các nhà phân tích quân sự nhận xét rằng, sự tiến hóa của máy bay không người lái tấn công cuối cùng chính là nỗi kinh hoàng của trang bị mặt đất nói chung và các phương tiện hỏa lực cồng kềnh.

Với kích thước lớn và tốc độ di chuyển chậm chạp, ngày mà hỏa pháo và pháo tự hành bị đẩy ra khỏi phạm vi chiến tranh hiện đại sẽ không còn xa nữa.