Trong các trận chiến ở vùng Kursk, một nhóm 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã giao tranh với Lực lượng vũ trang Ukraine. Do không quen tác chiến trên đồng bằng và trang bị có phần lạc hậu, họ phải chịu tổn thất khá nặng nề.

Trong bối cảnh đó, điều đặc biệt thú vị là Quân đội Triều Tiên đang cố gắng tích hợp những bài học kinh nghiệm thu được từ chiến trường vào công cuộc hiện đại hóa toàn diện.

Như các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia của Anh (RUSI) nhận xét, cho đến năm 2024, Bình Nhưỡng vẫn dựa vào các quy chế và sự phát triển học thuyết dựa trên kinh nghiệm cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Nói một cách đơn giản, trong khuôn khổ những phát kiến này, Quân đội Triều Tiên xây dựng kịch bản trong điều kiện chiến tranh, họ luôn có thể di chuyển các đơn vị lớn một cách bí mật, tấn công dựa trên yếu tố bất ngờ và đạt được thành công nhờ sử dụng bộ binh trên quy mô lớn.

Đồng thời 7 loại hình diễn tập tấn công, 2 loại hình diễn tập phòng thủ được luyện tập thường xuyên. Cùng lúc đó, phương án sử dụng các nhóm pháo binh chiến thuật cũng được phát triển.

Kinh nghiệm chiến đấu chống lại Lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk năm 2024 - 2025 đã cho thấy Bình Nhưỡng cần phải thay đổi căn bản cách tiếp cận và hiện nay khi thực hành tấn công, Quân đội Triều Tiên dựa vào các nhóm nhỏ, thay vì sử dụng bộ binh quy mô lớn.

Ngoài ra, Triều Tiên còn tích cực hơn trong việc sử dụng UAV để điều chỉnh hỏa lực pháo binh và tên lửa. Hướng nghiên cứu chính trong lĩnh vực này nhằm đẩy nhanh tốc độ truyền dữ liệu giữa các thiết bị.

Máy bay không người lái tấn công cảm tử do Triều Tiên chế tạo.

Ngoài ra, như các chuyên gia RUSI nhận xét, Triều Tiên đã thiết lập hợp tác với Liên bang Nga trong việc sản xuất máy bay không người lái cảm tử.

Ngay trên lãnh thổ Triều Tiên, việc chế tạo những phương tiện như vậy đã được thiết lập tại Nhà máy "Ngày 6 tháng 1", cách căn cứ không quân Panhyeon 5,2km. Năm 2024, Chủ tịch Kim Jong-un đã chứng kiến cuộc thử nghiệm máy bay không người lái tấn công có vẻ ngoài giống hệt chiếc Lancet của Nga.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng đang hợp tác với Nga trong lĩnh vực chiến tranh điện tử và sử dụng trí tuệ nhân tạo cho mục đích quân sự.

Từ những thông tin đã nêu trên, dễ dàng nhận thấy một trong những đối tác của Điện Kremlin đang ngày càng mạnh lên một cách nhanh chóng, gây ra không ít lo ngại cho những quốc gia láng giềng như Nhật Bản và Hàn Quốc, thậm chí Trung Quốc cũng phải đề phòng khả năng Bình Nhưỡng vượt ra khỏi "quỹ đạo" của họ.