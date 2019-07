Quân đội Pháp thuê nhà văn khoa học viễn tưởng lường trước mối nguy hại trong tương lai

Quân đội Pháp muốn chuẩn bị trước cho những gì mà lực lượng vũ trang của họ có thể phải đối mặt trong tương lai. Do đó, họ đã tập hợp một nhóm các nhà văn chuyên viết thể loại khoa học viễn tưởng để nhờ họ tưởng tượng giúp về tương lai của con người sẽ ra sao.

Theo Telegraph, Cơ quan Cải tiến Quốc phòng Pháp đang thuê khoảng 4 - 5 nhà văn để tạo nên một đội gọi là Red Team. Đơn vị sẽ đưa ra những kịch bản sự cố trong tương lai, điều mà các nhà quản lý quân đội khó có thể lường trước được do tư duy vốn bị bó hẹp.

Pháp thành lập Cơ quan Cải tiến Quốc phòng vào tháng 9/2018 như một dạng “vườn ươm” chuyên tìm kiếm các công nghệ và thiết bị có sẵn mà quân đội có thể áp dụng. Từ đó giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và ứng dụng công nghệ, vốn mất tới vài năm khi giao dịch thông qua các đối tác mua bán thông thường.



Tuy nhiên, việc nắm bắt và ứng dụng công nghệ chỉ hữu dụng khi quân đội Pháp có được những phỏng đoán về các vấn đề mà họ sắp phải đối mặt. Đó cũng là nhiệm vụ của các nhà văn khoa học viễn tưởng. Tất nhiên, những người này cũng không thể đưa ra các giải pháp để đối phó với các thế lực như người ngoài hành tinh. Tờ Telegraph cho rằng công việc chính của các nhà văn là "cố gắng dự đoán cách mà những nhóm khủng bố hoặc lực lượng thù địch có thể sử dụng công nghệ tân tiến để tấn công nước Pháp".

Quân đội các nước phát triển đã chuẩn bị cho những cuộc chiến trong tương lai. Trong ảnh là Franky Zapata trên tấm ván bay trong ngày kỉ niệm Quốc khánh Pháp hôm 14/7 vừa qua.

Việc sử dụng truyện khoa học viễn tưởng và các nhà văn theo cách này là phương pháp đã được sử dụng ở nhiều quốc gia, với tên gọi là "chiến lược tầm nhìn xa". Quân đội Canada đã thuê nhà văn khoa học viễn tưởng Kari Schroeder viết một tiểu thuyết ngắn mang tên "Khủng hoảng ở Zefra" vào năm 2005. Kịch bản của cuốn sách xoay quanh những người gìn giữ hòa bình ở Canada có thể phải đối mặt với một cuộc xung đột trong tương lai gần. Trong đó sự kết hợp sử dụng máy bay không người lái, điện thoại di động và kết nối Internet đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến trong vùng đô thị.



Mỹ cũng từng nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà văn khoa học viễn tưởng là Larry Niven và Jerry Pournelle để hình thành Hội đồng Cố vấn công dân về Chính sách Không gian Quốc gia dưới thời tổng thống Ronald Reagan. Lầu năm góc cũng từng nhờ tới sự tham gia giúp sức của một số nhà văn, đạo diễn phim khoa học viễn tưởng để phỏng đoán các mối đe dọa tiềm năng ngay sau cuộc tấn công lịch sử ngày 11/9.

Gần đây, hai tác giả người Mỹ là August Cole và Peter W. Singer đã cho ra mắt cuốn sách Ghost Fleet: A Novel of the Next World War (tạm dịch là Hạm đội ma: Một tiểu thuyết về Chiến tranh thế giới kế tiếp). Nó có nội dung về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Còn quân đội Pháp gần đây đang hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo về sự thành lập của một Bộ chỉ huy tác chiến không gian mới. Còn năm ngoái, Bộ Chỉ huy Tác chiến không gian mạng (Cyber Command) của nước này cũng đã tham gia diễu hành vào lễ kỉ niệm ngày Quốc khánh Pháp.

Trong lễ kỉ niệm ngày Quốc khánh năm nay, Franky Zapata, nhà phát minh người Pháp đã mang theo một khẩu súng trường và lướt qua đám đông diễu hành trên một tấm ván bay. Đây được xem là viễn cảnh như trong các trang tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.



Tham khảo The Verge