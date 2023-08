Quân đội Nga, Ukraine nói đối phương chịu tổn thất nặng nề

Theo bộ này, trong tháng 6 và tháng 7, Ukraine đã mất 4.900 vũ khí hạng nặng, 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, bảy xe tăng bánh lốp AMX-10 RC do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất.

Quân đội Nga cũng cho biết phía Ukraine đã tổn thất hơn 43.000 quân, mất 747 khẩu pháo và súng cối, bao gồm hàng chục thiết bị nhận được từ Mỹ, Ba Lan, Pháp và Đức.

Binh sĩ Ukraine ở gần Bakhmut ngày 1/8. Ảnh: Anadolu Agency

Cùng ngày, quân đội Ukraine tuyên bố đã gây tổn thất đáng kể cho các lực lượng Nga dọc theo mặt trận phía Đông, ngăn cản bất kỳ bước tiến nào của đối phương.



Pavlo Kovalchuk, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu, cho biết các đơn vị Ukraine "đang tiếp tục cản bước cuộc tấn công của Nga ở hướng Kupyansk và Lyman."

"Ở hướng Bakhmut, lực lượng phòng vệ đang củng cố các vị trí của họ. Giao tranh quyết liệt vẫn đang tiếp tục", ông nói thêm.

Một chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, Oleksandr Syrskyi, cho biết hôm 3/8 rằng "khi đối phương tiếp tục các cuộc tấn công tích cực ở khu vực Kupyansk và Lyman, quân đội của chúng tôi đang hằng ngày phá vỡ kế hoạch của họ, gây ra tổn thất đáng kể về người và của thiết bị."

Bộ Tổng tham mưu cho biết những nỗ lực của Nga nhằm tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực Donetsk - cụ thể là xung quanh Avdiivka và Mariinka - đã bị đẩy lùi.

Phát ngôn viên Kovalchuk nói rằng ở phía Nam, cuộc tấn công theo hướng Berdiansk và Melitopol vẫn tiếp tục, các đơn vị Ukraine đang "củng cố vị trí của họ".

Theo CNN, RT