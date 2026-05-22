Dự án máy bay cánh quạt TVRS-44 Ladoga đã bị đình chỉ và toàn bộ quy trình nghiên cứu - phát triển đã được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga.

Thông báo này được đưa ra vào ngày 21/5/2026, tại một hội nghị về hỗ trợ hàng không cho khu vực Bắc Cực, Siberia và Viễn Đông, bởi ông Sergei Merenkov - nhà thiết kế trưởng của JSC UZGA.

Theo ông Merenkov, dựa trên những phát triển hiện có, một phiên bản chở hàng hoặc chở khách sẽ được chế tạo, nhưng lần này là dành cho quân đội.

Tuy nhiên, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiếc Lagoda vẫn sẽ diễn ra trong năm 2026, khi các công nhân nhà máy đã được phép hoàn thiện nguyên mẫu và thực hiện các bài kiểm tra.

Máy bay Ladoga 44 chỗ ngồi ban đầu được phát triển để thay thế cho những chiếc An-24, An-26 và Yak-40 đã lỗi thời. Việc cấp chứng nhận được lên kế hoạch vào năm 2029. Tin đồn về việc phiên bản dân sự của dự án này sắp bị hủy bỏ đã lan truyền trong giới hàng không trong vài tháng qua.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành dự án máy bay TVRS-44 Lagoda.

Thiết kế của TVRS-44 Lagoda sử dụng nhiều thành phần và cụm lắp ráp từ các máy bay khác của Nga đang được sản xuất hàng loạt. Điều này giúp tăng tốc quá trình phát triển và giảm chi phí chế tạo.

Các mẫu thử của TVRS-44 Ladoga sẽ được trang bị động cơ TV7-117ST-02; chúng cũng sẽ trải qua những bài kiểm tra để lấy chứng nhận như một phần của máy bay. Động cơ mới dựa trên TV7-117ST-01, được phát triển cho máy bay chở khách Il-114-300.

Không giống như động cơ cơ sở, thiết bị mới có hệ thống dầu kín và máy phát điện mới có tần số quay cao hơn, cũng như các thay đổi thiết kế khác giúp mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu, công suất cất cánh được công bố là 2.400 mã lực.