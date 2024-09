(Ảnh: Sputnik)

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga , ở Makeevka và những khu vực khác mà cụm quân phía tây đang hoạt động, quân đội Ukraine đã mất tới 450 binh sĩ trong 24 giờ qua.

Lực lượng Nga cũng đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự trong chiến dịch này, bao gồm một khẩu pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, một khẩu lựu pháo M198 do Mỹ sản xuất và một khẩu lựu pháo FH-70 do Anh sản xuất.

Ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, cũng có một thành phố tên là Makeevka. Thành phố này thường xuyên bị lực lượng Ukraine pháo kích trong suốt cuộc xung đột.

Tổng số thương vong của Ukraine trong 24 giờ qua đã vượt quá 1.500 người trên toàn bộ chiến tuyến, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo bộ này, lực lượng không quân, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh của Nga đã phá hủy "hai cơ sở hạ tầng dầu mỏ", một trung tâm tình báo kỹ thuật vô tuyến, cùng nhiều mục tiêu khác của Ukraine.

Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã liên tục tiến quân ở Donbass và giành quyền kiểm soát nhiều địa điểm. Đáng chú ý, quân đội Nga đang tiếp tục tiến gần hơn thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine.