Quân đội Mỹ cho biết một máy bay tiếp nhiên liệu trên không đã rơi tại miền tây Iraq khi đang tham gia nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Sự cố xảy ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông liên tiếp gặp những trục trặc nghiêm trọng, trong đó có vụ cháy trên một siêu tàu sân bay.

Theo thông báo của United States Central Command (Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ), vụ việc xảy ra ngày 12/3 khi máy bay tiếp dầu Boeing KC-135 Stratotanker rơi xuống khu vực miền tây Iraq. Thời điểm gặp nạn, máy bay đang hoạt động trong “vùng trời thân thiện” để hỗ trợ chiến dịch không kích.

Cơ quan này cho biết một máy bay khác có liên quan đến sự việc đã hạ cánh an toàn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa công bố số lượng thành viên tổ bay cũng như tình trạng của họ, nhưng khẳng định lực lượng cứu hộ và tìm kiếm đang khẩn trương triển khai.

“Nguyên nhân vụ rơi máy bay không phải do hỏa lực thù địch hay do bị bắn nhầm”, cơ quan này nhấn mạnh.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết chiếc KC-135 gặp nạn chở theo 6 quân nhân. Trong khi đó, một quan chức khác nói với CNN rằng máy bay thứ hai liên quan đến sự cố cũng là một chiếc KC-135.

Theo tờ The Times of Israel, một máy bay tiếp dầu đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Ben Gurion Airport sau khi phi hành đoàn phát tín hiệu khẩn cấp trên không. Dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy chiếc máy bay này là biến thể KC-135RT.

Sự cố xảy ra không lâu sau khi quân đội Mỹ gặp một trục trặc khác trên biển. Trước đó, một vụ cháy đã bùng phát trên siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford khi chiến hạm này đang hoạt động tại Biển Đỏ để hỗ trợ chiến dịch không kích Iran.

Theo United States Fifth Fleet (Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ), đám cháy xuất phát từ khu vực giặt là trên tàu và đã được khống chế. Hai thủy thủ bị thương nhẹ phải điều trị y tế, song hệ thống động cơ của tàu không bị ảnh hưởng và chiến hạm vẫn tiếp tục hoạt động.

Nếu được xác nhận, vụ tai nạn ở Iraq có thể là lần đầu tiên một máy bay KC-135 của Mỹ rơi trong khi tham gia hoạt động chiến đấu kể từ năm 2013. Khi đó, một chiếc KC-135 gặp nạn tại miền bắc Kyrgyzstan trong lúc hỗ trợ lực lượng Mỹ ở Afghanistan, khiến toàn bộ ba thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Căng thẳng tại Trung Đông bùng phát từ ngày 28/2 sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công nhằm vào Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng loạt cuộc tập kích vào các mục tiêu quân sự và cơ sở năng lượng trong khu vực. Các cuộc giao tranh được cho là đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, phần lớn tại Iran, đồng thời gây tác động mạnh đến thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Trước đó, quân đội Mỹ cũng mất ba tiêm kích hạng nặng F-15E Strike Eagle tại Kuwait hôm 2/3 sau sự cố bị lực lượng nước sở tại bắn nhầm. Ngoài ra, ít nhất 11 máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã bị bắn hạ trên bầu trời Iran.

Dòng máy bay tiếp dầu Boeing KC-135 Stratotanker được đưa vào sử dụng từ năm 1957 và phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chở khách Boeing 707. Mỗi chiếc có tổ bay từ 3–4 người, tốc độ tối đa khoảng 933 km/h và có thể mang theo khoảng 68 tấn nhiên liệu để tiếp cho các máy bay khác trên không.

Tổng cộng 803 chiếc KC-135 đã được chế tạo trong giai đoạn 1955–1965. Đến cuối năm 2024, quân đội Mỹ vẫn còn khoảng 376 chiếc trong biên chế, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch không quân của Washington trên toàn cầu.

Nguồn: Tổng hợp﻿