HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quân đội Mỹ đổ bộ lên tàu chở hàng nghi đang đến cảng Iran

Kông Anh/VTC News |

Quân đội Mỹ đã đổ bộ lên tàu thương mại bị nghi ngờ đang hướng đến Iran, nhưng cuối cùng con tàu này vẫn được phép tiếp tục hành trình.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông tin lính thủy đánh bộ của lực lượng này đã đổ bộ lên tàu Blue Star III hôm 28/4, nhưng cuối họ quyết định “thả tàu sau khi tiến hành khám xét và xác nhận hành trình của nó sẽ không bao gồm cảng nào của Iran”. Video đi kèm cho thấy lực lượng Mỹ đu dây từ trực thăng xuống tàu.

Tàu Blue Star là tàu thương mại thứ 4 bị khám xét kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu phong tỏa hoạt động vận tải biển của Iran, nhưng đây là tàu đầu tiên không bị Mỹ bắt giữ.

- Ảnh 1.

Tàu chở dầu đang neo đậu ở eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Cuộc phong tỏa của Mỹ nhằm gây sức ép lên Iran trong bối cảnh lệnh ngừng bắn được thực hiện khi Tehran cắt đứt eo biển Hormuz , tuyến đường thủy quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng, gây ra những ảnh hưởng lan rộng đến nền kinh tế toàn cầu.

Dữ liệu từ trang web theo dõi tàu cho thấy tàu Blue Star rời cảng Qasim của Pakistan và đang trên đường đến cảng Sohar của Oman. Quân đội Mỹ không cung cấp thông tin về lý do khiến họ nghi ngờ con tàu hướng đến Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày càng quyết liệt hơn trong việc khẳng định lệnh phong tỏa cảng biển Iran có hiệu quả, bất chấp sự hoài nghi từ chuyên gia bên ngoài. Ngay sau khi lệnh phong tỏa bắt đầu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết hành động cưỡng chế sẽ mở rộng ra ngoài vùng biển Iran và khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ kiểm soát.

Quân đội Mỹ cũng đưa ra danh sách chi tiết những mặt hàng mà họ xem là hàng cấm, tuyên bố sẽ lên tàu, khám xét và tịch thu chúng từ tàu buôn “bất kể vị trí nào”. Thông báo khác tiết lộ thêm mọi “hàng hóa được vận chuyển đến kẻ thù và có thể được sử dụng trong xung đột vũ trang” đều “có thể bị tịch thu ở mọi nơi nằm ngoài lãnh thổ trung lập”.

Tuy nhiên, chuyên gia về vận tải biển cho rằng tàu của Iran có nhiều cách để lách luật, bao gồm cả việc giả mạo dữ liệu theo dõi vị trí hoặc đi qua vùng biển thuộc lãnh thổ Pakistan.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại