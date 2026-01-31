Quân đội Mỹ đã sẵn sàng hành động

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong một cuộc họp cùng Tổng thống Trump.

Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm 30 tháng 1, ông Hegseth cảnh báo Iran không nên theo đuổi vũ khí hạt nhân, điều mà nước này phủ nhận.

"Chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện mọi quyết định của Tổng thống Trump với Bộ Chiến tranh về những hành động tại Iran", ông nói.

Bộ trưởng Hegseth cho rằng chiến dịch gần đây của Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một minh chứng cho năng lực và ý định của ông.

"Điều đó gửi một thông điệp đến mọi thủ đô trên thế giới rằng khi Tổng thống Trump lên tiếng, ông ấy thực sự nghiêm túc", ông Hegseth, nói.

Ông chủ Nhà Trắng đã mô tả việc triển khai hải quân ở Trung Đông là một "hạm đội khổng lồ" và "tuyệt đẹp", do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu và được cho là lớn hơn cả hạm đội được gửi đến ngoài khơi Venezuela.

Nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã được theo dõi di chuyển qua kênh đào Suez và gần eo biển Hormuz, trong khi các máy bay giám sát cũng đang hoạt động trong khu vực, theo dữ liệu theo dõi tàu và chuyến bay.

"Hiện tại chúng ta có rất nhiều tàu chiến rất lớn và rất mạnh đang hướng đến Iran, và sẽ thật tuyệt nếu chúng ta không phải sử dụng chúng", ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Năm.

Bất chấp những động thái phô trương sức mạnh quân sự, Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo Iran. Ông đưa ra hai yêu cầu đối với Tehran: "Thứ nhất, không có vũ khí hạt nhân. Và thứ hai, hãy ngừng giết hại người biểu tình".

Kế hoạch quân sự của Mỹ dường như đang được tiến hành tích cực. Các báo cáo truyền thông, trích dẫn các nguồn tin quân sự, cho thấy ông Trump đang cân nhắc các lựa chọn từ tấn công lực lượng an ninh và các địa điểm hạt nhân của Iran đến nhắm mục tiêu vào các quan chức – với mục đích khơi lại các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Trong phiên điều trần trước Thượng viện tuần này, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Iran có thể bị tấn công "phủ đầu" nếu nước này cảm thấy bị đe dọa đến quân đội Mỹ hoặc các đồng minh.

Ông Rubio gọi Iran là "yếu hơn bao giờ hết", nhưng cảnh báo rằng việc thay đổi chế độ sẽ phức tạp hơn so với ở Venezuela.

Iran đã đáp trả bằng thái độ thách thức. Một thứ trưởng ngoại giao cho biết nước này "sẵn sàng 200% để tự vệ" và cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ nhận được "phản ứng thích đáng, chứ không phải là phản ứng tương xứng", có khả năng nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng họ "sẵn sàng đối thoại", nhưng nếu bị dồn ép, sẽ "đáp trả chưa từng có".