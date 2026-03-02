Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 28-2 công bố video cho thấy chiến hạm nước này phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào trụ sở Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Loạt vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực bị tập kích, dường như gây hư hại nặng cho các công trình tại đây.

CENTCOM công bố video cho thấy chiến hạm Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào trụ sở Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngoài ra, CENTCOM cũng đăng video lực lượng Mỹ tấn công hai mục tiêu giống bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran.

Theo CENTCOM, quân đội Mỹ đang loại bỏ mối đe dọa từ tên lửa Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.