Quân đội Iran tuyên bố sẵn sàng tấn công bất kỳ địa điểm nào trên thế giới nếu nơi đó hình thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

(Ảnh: TASS)

Lực lượng vũ trang Iran đã sẵn sàng tấn công bất kỳ địa điểm nào trên thế giới mà từ đó an ninh của nước này bị đe dọa - Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia - ông Kayumars Heydari, tuyên bố ngày 28/11.

"Bất kỳ nơi nào hình thành mối đe dọa đối với chúng tôi, dù ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đều sẽ là mục tiêu hợp pháp và sẽ bị tấn công", hãng thông tấn Fars dẫn lời vị tướng lĩnh này cho biết.

Theo ông Heydari, các lực lượng vũ trang Iran đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ và có khả năng đáp trả vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày trước các hành động của Mỹ, Israel hoặc các đối thủ khác của nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông lưu ý đòn đáp trả sẽ không bị giới hạn về mặt địa lý.

Trước đó, ngày 1/11, nghị sĩ Quốc hội Iran Manuchehr Mottaki đã để ngỏ khả năng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn mới nhằm vào Iran.

Đến ngày 2/11, nhà lãnh đạo Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chỉ thị giải quyết xung đột với Mỹ thông qua đối thoại. Tuy nhiên, ông Pezeshkian không nêu rõ các thẩm quyền cụ thể được Lãnh tụ Tối cao giao phó.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Washington Post ngày 27/11, đưa tin Lầu Năm Góc đã rút phần lớn binh sĩ Mỹ khỏi Bahrain sau các cuộc tập kích của Iran.

Theo tờ báo này, trước khi xảy ra các vụ tấn công trên lãnh thổ Bahrain, có khoảng 8.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại đây. Theo ước tính của các chuyên gia, thiệt hại từ các đòn tập kích này lên tới 400 triệu USD.

Theo IZ