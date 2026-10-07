Quân đội hàng đầu Đông Nam Á chọn xe bọc thép Nga thay vì Ukraine nhưng kết cục lại dùng một thứ khác

Dù phía Nga giành chiến thắng nhưng đã không có chiếc BT-3F hay BMP-3F nào được chuyển giao.

Indonesia tiếp nhận xe bọc thép Mỹ

Thủy quân lục chiến Indonesia — đơn vị đang vận hành 5 xe bọc thép chở quân BTR-4 của Ukraine — vừa mở rộng lực lượng xe lội nước gốc Mỹ bằng cách tiếp nhận thêm các xe AAV-7A1 do phía Mỹ viện trợ.

Đây là các phương tiện đã được rút khỏi biên chế quân đội Mỹ trong khuôn khổ chương trình thay thế thiết bị, đồng thời một phần cũng do tình trạng kỹ thuật yếu kém của chúng.

Theo Defense Express, Indonesia đã tiếp nhận và chính thức đưa vào biên chế lô xe bọc thép lội nước AAV M-35 đầu tiên từ Mỹ. Những chiếc xe này được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống năng lực tác chiến mà đáng lẽ ra thuộc về dòng xe BT-3F của Nga — ứng viên từng thắng thầu trước BTR-4 của Ukraine.

Hải quân Indonesia đã thông báo về lễ tiếp nhận và đưa vào sử dụng lô xe này trên trang chủ chính thức. Lô đầu tiên bao gồm 12 chiếc, trong tổng số 35 xe bọc thép lội nước dự kiến sẽ được bàn giao cho Thủy quân lục chiến nước này.

Trang tin Defense Express ghi nhận Thủy quân lục chiến Indonesia hiện đang vận hành một lực lượng xe bọc thép rất đa dạng, bao gồm: 34 xe chiến đấu bộ binh AMX-10P, 23 xe BVP-2, 54 xe BMP-3F, 12 xe BTR-80, 5 xe BTR-4 và hơn 120 xe BTR-50.

Bên cạnh đó, họ cũng đang sử dụng 15 chiếc LVTP-7A1 từng tiếp nhận từ Hàn Quốc. Sau đợt bàn giao mới nhất này, tổng số xe lội nước thuộc họ AAV-7 trong biên chế Indonesia sẽ nâng lên thành 27 chiếc.

Indonesia từng chọn vũ khí Nga

Trước đây, Indonesia từng lên kế hoạch thay thế dàn xe BTR-50 đã già cỗi bằng các phương tiện mới hơn. Một cuộc thầu đã được tổ chức, trong đó Ukraine chào bán các biến thể lội nước của BTR-4 (gồm BTR-4V1 và BTR-4V2) — những dòng xe hiện vẫn đang phục vụ trong quân đội nước này.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với phía Ukraine là dòng xe BT-3F cùng các xe chiến đấu bộ binh BMP-3F bổ sung của Nga. Kết quả là lời đề nghị từ phía Nga đã giành chiến thắng vào năm 2017.

Tuy nhiên, cho đến nay không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có đợt bàn giao nào từng được thực hiện theo hợp đồng đó. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc dòng BT-3F chưa sẵn sàng để sản xuất hàng loạt (khi mãi tới năm 2025 mới bước vào giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước tại Nga), hoặc do những thay đổi trong hợp đồng giữa hai quốc gia.

Dù lý do là gì, Indonesia vẫn rơi vào tình thế buộc phải tìm kiếm phương án thay thế, và AAV-7 tỏ ra là một giải pháp đáp ứng được ít nhất một phần nhu cầu. Mỹ gần đây đã loại biên các phương tiện này, dẫn đến việc dư thừa một số lượng xe có thể chuyển giao cho các quốc gia khác.

Mặc dù vậy, những chiếc xe bọc thép lội nước đã luống tuổi này của Mỹ không đạt tình trạng tốt, thậm chí chúng còn có nguy cơ bị rò rỉ nước. Tình trạng kỹ thuật hạn chế của dòng xe này từng là nguyên nhân dẫn đến các sự cố gây tử vong ngay tại Mỹ.

Tuy nhiên, trang Defense Express đánh giá, Indonesia cũng đã có kinh nghiệm vận hành các phương tiện thuộc cùng họ xe này, nên họ có thể tiến hành sửa chữa và bảo dưỡng đủ để giữ cho các xe mới tiếp nhận duy trì trạng thái hoạt động tốt. Việc mua lại trang thiết bị đã qua sử dụng cũng là một lựa chọn tương đối tiết kiệm ngân sách.

Về lâu dài, một phương án thay thế tiềm năng có thể là mẫu xe lội nước mới KAAV-II dành cho lực lượng thủy quân lục chiến do Hàn Quốc phát triển, hiện đã được hoàn thiện dưới dạng nguyên mẫu vật lý. Mặc dù KAAV-II được phát triển chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của riêng Hàn Quốc, khả năng xuất khẩu dòng xe này nhiều khả năng cũng sẽ được cân nhắc.

Năm 2015, chuyên trang quân sự Global Firepower từng xếp Indonesia ở vị trí 13 trong danh sách quân đội mạnh nhất thế giới và là một trong những thế lực hàng đầu ở Đông Nam Á.