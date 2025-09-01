Quân đội châu Âu không giữ nổi hòa bình ở Ukraine

Tờ báo Anh Financial Times trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy đưa tin, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề xuất với Liên minh châu Âu (EU) về khả năng hiện diện của Trung Quốc trong lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.

Theo bài báo, ý tưởng này của ông Trump đã được thảo luận như một phần của đề xuất giải quyết hòa bình xung đột với Nga, điều này được cho là sẽ được người đồng cấp Nga Vladimir Putin chấp nhận, bởi Bắc Kinh được coi là một đồng minh lớn nhất của Moscow.

Tuy nhiên, đại diện Nhà Trắng mặc dù không chính thức phủ nhận thông tin trên nhưng cũng cho biết rằng, không có cuộc thảo luận nào giữa Mỹ và Nga về chủ đề như vậy.

Theo bài báo, Trump đã đề xuất mời lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc giám sát khu vực trung lập trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bởi ông hiểu rằng, nếu lực lượng này chỉ bao gồm toàn bộ các nước phương Tây, Moscow sẽ không chấp nhận.

Tuy nhiên, Financial Times nêu rõ, các nước châu Âu đã bác bỏ sáng kiến này, còn bản thân Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm là ông Volodymyr Zelensky trước đây cũng không ủng hộ dự án này.

Các nguồn tin của tờ báo lưu ý rằng, các quan chức châu Âu có thể coi sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Ukraine là “một lựa chọn chấp nhận được”, bởi Ankara cũng là một quốc gia NATO, đồng thời lại có quan hệ “không tệ” với Moscow.

Theo chiều ngược lại, phản ứng của Bắc Kinh cũng diễn ra ngay lập tức khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết, các báo cáo về việc Trung Quốc được cho là sẵn sàng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine “là không đúng sự thật”.

Tuy nhiên, câu trả lời này cũng không làm rõ về việc Mỹ và Nga hay Liên minh châu Âu có bàn bạc về việc mời Trung Quốc tham gia hay không.

Hơn nữa, ở thời điểm hiện nay khi cuộc xung đột vẫn còn đang tiếp diễn, việc chính quyền Bắc Kinh đưa ra câu trả lời “có” hay “không” vẫn còn là quá sớm.

Được biết, trước đó chính giới chức lãnh đạo châu Âu đã cho biết rằng, kể cả trong trường hợp Moscow đồng ý thì quân đội các nước EU cũng không đủ khả năng độc lập giữ gìn hòa bình ở Ukraine, khi đối mặt với Lực lượng Vũ trang Nga có số lượng khoảng 800 nghìn quân.

Ngoài ra, giới lãnh đạo châu Âu cũng lo lắng về nguy cơ lực lượng gìn giữ hòa bình xảy ra va chạm quân sự với Moscow. Khi đó, liệu có cơ chế nào cho phép họ đáp trả quân sự đối với Nga và họ có đủ sức đáp trả hay không, nếu không có sự tham gia của Quân đội Hoa Kỳ.

Do đó, việc mời thêm một số quốc gia trung lập như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một đồng minh của Nga như Trung Quốc không những khiến Moscow có thể chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn, mà còn có thể là một sự bảo đảm an ninh, giúp lực lượng gìn giữ hòa bình hoàn thành nhiệm vụ của mình.