Các đơn vị thuộc Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng Tấn công đường không, cùng với Lữ đoàn độc lập số 68 mang tên Oleksa Dovbush, đã đẩy lùi cuộc tấn công cơ giới của quân Nga. Đoạn video được lính dù và lính biệt kích Ukraine đăng tải lên mạng xã hội.

Cuộc tấn công bắt đầu vào buổi sáng. Quân đội Nga đã cố gắng tận dụng điều kiện thời tiết bất lợi để tiến về Pokrovsk. Chiếc xe bọc thép đầu tiên bị Lữ đoàn 68 phá hủy bằng máy bay không người lái FPV. Sau đó các đơn vị khác của Ukraine, bao gồm cả pháo binh, đã nổ súng.

Trận chiến căng thẳng tại khu vực Pokrovsk.

Một robot chiến đấu trên mặt đất đã khai hỏa vào phần trước của xe bọc thép và làm hỏng hệ thống điều khiển, sau đó chiếc MT-LB bắt đầu di chuyển mất kiểm soát.

Sau đó, robot chiến trường TW-12.7 quay lại và bắn vào khu vực đổ bộ của xe bọc thép chở quân với lính bộ binh Nga. Theo thông tin sơ bộ, các đơn vị thuộc Sư đoàn 76 Lực lượng Nhảy dù Nga đã tham gia trận chiến nhưng bị đẩy lui.

Vô hiệu hóa xe bọc thép MT-LB bằng máy bay không người lái FPV.

"Quân đội Nga theo hướng Pokrovsk tiếp tục tăng cường quân số, hiện đã lên tới hơn 155.000 người", thông tin này được Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrsky đưa ra trong cuộc gặp với các nhà báo vào ngày 9 tháng 12, theo báo cáo của "Social Donbass".

Quy mô như trên chiếm khoảng 20% tổng số Quân đội Nga tham gia vào cuộc xung đột. Hiện tại, con số này vào khoảng 710 nghìn người.

Theo Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tình hình ở hướng Pokrovsk vẫn còn khó khăn, hướng này chiếm 40 - 50% tổng số bom hàng không được Nga sử dụng.

Ông Syrsky lưu ý rằng việc phòng thủ Pokrovsk của Ukraine ở vùng Donetsk đã diễn ra trong 16 tháng.

Tổng tư lệnh cũng báo cáo về việc rút lui vài ngày trước của các binh sĩ từ các vị trí cách thành phố 5 - 7 km, những người vẫn còn ở đó, nơi mà quân Nga đang tiến sâu vào.