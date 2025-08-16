Quân đoàn 7 đã tái kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk?

Thông tin này được phòng báo chí của Quân đoàn 7 đưa tin: "Quân nhân Ukraine đang làm việc trong thành phố, người dân địa phương đang di chuyển. Tuy nhiên việc di chuyển trong thành phố bị hạn chế đáng kể, nhưng vẫn có thể đến Pokrovsk", lính dù Ukraine cho biết.

Quân đội Nga trước đó đã sử dụng chiến thuật tấn công bộ binh, đang cố gắng xâm nhập vào đội hình chiến đấu của Ukraine mà không bị phát hiện, tận dụng thời tiết xấu, lúc bình minh và hoàng hôn, khi máy bay không người lái mất hiệu quả, và che mình bằng áo choàng cách nhiệt.

Tuy nhiên không giống như các nhóm trinh sát cổ điển, vốn có mục đích là tiến hành các hoạt động phá hoại thực tế, những nhóm bộ binh này tập trung ở hậu phương để thực hiện chiến thuật tấn công vào một thời điểm nhất định, họ thường được hỗ trợ bởi máy bay không người lái.

Trận chiến tại Pokrovsk nhằm chống lại lính biệt kích Nga.

Mặc dù vậy chiến thuật như trên là cực kỳ nguy hiểm đối với những người thực hiện trực tiếp, vì phần lớn sẽ chịu thương vong khi tiến gần đến các vị trí của quân Ukraine.

Ví dụ, theo các nhà phân tích từ cộng đồng DeepState, người Nga đã đưa khoảng 30 nhóm phá hoại vào Pokrovsk trong ngày 19 tháng 7. Ban đầu có 3 nhóm, mỗi nhóm 50 binh sĩ.

Các nhóm phá hoại khởi hành từ Selydove đến Pokrovsk vào đầu tháng 7. Toàn bộ hành trình mất 14 ngày. Trong số đó, họ dành 10 ngày để bao quát đoạn đường từ làng Pishchane đến phố Zahistnyky Ukrainy ở ngoại ô Pokrovsk.

Vì vậy, mỗi ngày, một lính bộ binh Nga chỉ di chuyển được 600 mét với hy vọng không bị phát hiện. Thông tin liên lạc, nước uống và lương thực được cung cấp bằng máy bay không người lái.

Tuy nhiên ngay cả với một chiến dịch phức tạp như vậy, có tới 120 lính Nga đã thiệt mạng trên đường đi.

Sau đó, Quân đội Ukraine có mặt trong thành phố bắt đầu truy lùng biệt kích đối phương, đặc biệt là các đơn vị thuộc Lữ đoàn Dù số 25 và Trung đoàn Tấn công số 425 "Skala".

Hầu hết lính biệt kích Nga đã bị thiệt mạng, một số bị bắt. Nhưng ngay cả việc vô hiệu hóa một số lượng tương đối nhỏ đối phương như vậy cũng mất gần một tháng, cho thấy sự phức tạp của công việc.