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Quân đoàn 7 của Lực lượng tấn công đường không tiến về hướng Hulyaipil

Bạch Dương
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Sự góp mặt của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không Ukraine sẽ giúp Ukraine giữ chắc Zaporizhia.

- Ảnh 1.

Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo hướng Hulyaipil, nơi Quân đội Nga đang cố gắng tạo ra mối đe dọa đối với Zaporizhia.

Thông tin này đã được chỉ huy đơn vị cho biết, Quân đoàn 7 gọi Hulyaipil là một trong những hướng khó khăn nhất ở miền Nam Ukraine. Theo dữ liệu quân sự, binh sĩ Nga thực hiện khoảng 50 cuộc tấn công tại đây mỗi tuần.

"Nhóm tác chiến Nga ở hướng chúng ta phụ trách bao gồm các đơn vị tinh nhuệ của Thủy quân lục chiến, Lực lượng Nhảy dù, cũng như các kíp lái xe tăng của Trung tâm Rubicon", đại diện Quân đoàn 7 của Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo.

Theo dự đoán, khi thời tiết xấu đi, Quân đội Nga có thể tăng cường các hoạt động tấn công, bao gồm cả việc sử dụng trang thiết bị hạng nặng.

- Ảnh 2.

Các binh sĩ thuộc Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng vũ trang Ukraine trong một cuộc tập trận.

Nhiệm vụ của quân đoàn là ổn định tình hình tại một khu vực cụ thể của mặt trận và làm giảm tiềm lực tấn công của Quân đội Nga. Đơn vị này cho biết trong vài tuần qua, số thương vong về nhân sự Nga tại khu vực nói trên đã tăng lên khoảng gấp rưỡi.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin Lữ đoàn xung kích Kiev số 5 và Lữ đoàn xung kích số 92 mang tên Kosh Ataman Ivan Sirko đã được chuyển giao nằm dưới quyền chỉ huy tác chiến của Quân đoàn 7.

Tuy nhiên, bản thân các lữ đoàn này không trở thành một phần của Quân đoàn 7 mà chỉ tạm thời thực hiện các nhiệm vụ trong khu vực trách nhiệm dưới vai trò phối thuộc.

Ngoài ra, Trung đoàn xung kích độc lập 225 trước đây cũng đã được chuyển giao nằm dưới quyền điều động tác chiến của Quân đoàn 7.

Theo Militarnyi
Tags

Nga

Ukraine

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