Quán cơm tấm miền Tây phải "toát mồ hôi hột" vì những đơn hàng "khủng" của Ngọc Trinh và Lâm Bảo Ngọc

Một quán cơm tại Phú Nhuận cũ - “Cơm tấm Tri Tôn - Xứ sở thần tiên” mới đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì những video đặt cơm của những nghệ sĩ, KOL nổi tiếng. Bên cạnh đó, quán còn thu hút thực khách bởi hương vị miền Tây và không khó để bắt gặp những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt tại đây hay những đơn hàng “khủng” được các ca sĩ, diễn viên đặt về. Đặc biệt là quán đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người nổi tiếng như Ngọc Trinh, Lâm Bảo Ngọc và nhiều nghệ sĩ khác.

Điểm nhấn làm nên thương hiệu của quán chính là bộ ba đặc sản trứ danh: Cơm tấm Tri Tôn, ếch nước Campuchia và bánh bò thốt nốt. Mỗi món ăn đều có hương vị riêng, độc đáo thể hiện tinh hoa ẩm thực của vùng đất An Giang.

Chắc hẳn nhiều người cũng đã nghe danh cơm tấm Long Xuyên cũng ở tại An Giang thì cơm tấm Tri Tôn lại mang một diện mạo khác biệt hơn. Một đĩa cơm đầy đặn là sự kết hợp hài hoà của nhiều loại topping hấp dẫn như thịt khìa đậm đà, bì giòn sần sật, trứng vịt chiên thái sợi vàng ươm và một ít tép rang mặn ngọt.

Đặc biệt, thay vì dưa chua ăn kèm bình thường hay dùng trong các món cơm tấm thường hay ăn thì cơm tấm Tri Tôn lại dùng kèm rau muống ngâm chua giòn giòn, tạo nên một nét chấm quá lạ miệng và chống ngán hiệu quả. Nước mắm của quán được pha theo công thức riêng có độ ngọt thanh, không quá gắt và quá kẹo, khi rưới lên cơm càng làm tôn lên vị ngon của các món ăn kèm.

Bên cạnh cơm tấm, quán cơm tấm Tri Tôn xứ sở thần tiên còn có món ếch nướng Campuchia không thể bỏ lỡ. Ếch được tẩm gia vị đậm đà theo kiểu Campuchia rồi nướng trên than hồng, toả hương thơm nức mũi. Thịt ếch dai ngọt, thấm vị, ăn cùng cơm tấm là một sự kết hợp lý tưởng. Món ếch này cũng khiến cho nhiều KOL lân nghệ sĩ nổi tiếng mỗi lần gọi là gọi hơn 5 phần.





Không những thế quán cơm tấm Tri Tôn - Xứ sở thần tiên còn có món bánh bò thốt nốt. Bánh có màu vàng óng ả, mềm xốp và thơm lừng hương đường thốt nốt đặc trưng phù hợp cho món tráng miệng sau các món chính. Nhiều thực khách từng ghé thăm tiệm cho biết bánh bò có vị ngọt thanh tao, không hề gắt mang vị đặc trưng của ẩm thực miền Tây sông nước.





Được biết, một phần cơm tấm Tri Tôn với đầy đủ các topping là 60 nghìn đồng/phần, ếch nướng Campuchia có giá 50 nghìn đồng/con. Đây là một quán cơm của người chủ làm trong truyền thông nên được nhiều nghệ sĩ ủng hộ. Trong đó có Em xinh Lâm Bảo Ngọc, Lý Nhã Kỳ, Hoàng Thuỳ… mỗi lần gọi đều đặt số lượng lớn để ủng hộ. Nhờ vậy, quán cơm không chỉ thu hút khách địa phương mà còn dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều nghệ sĩ và thực khách sành ăn. Với mức giá vừa phải, hương vị đậm đà cùng câu chuyện thú vị phía sau, cơm tấm Tri Tôn và ếch nướng Campuchia đang được nhiều người xem như một trải nghiệm ẩm thực đáng thử khi ghé TP.HCM.