Camera đối tượng để dép ngoài hành lang, đi vào các phòng trong bệnh viện với hành động khả nghi

Camera an ninh đã ghi lại hành vi khả nghi của một đối tượng trong khuôn viên bệnh viện Bình Tân (số 809 Hương Lộ 2, phường Bình Trị, TP.HCM) vào khoảng 5 giờ sáng ngày 8/9. Theo nội dung đoạn clip, thời điểm này, nam thanh niên đang rình rập bên ngoài phòng bệnh, sau đó đối tượng đã đi vào các phòng bệnh.

Công an phường Bình Trị đi rà soát kiểm tra khu vực trước cổng cấp cứu Bệnh viện Bình Tân, thì phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở để kiêm tra. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trên người thanh niên này có 4 điện thoại di động. Đối tượng được xác định là Nguyễn Chí Thành (32 tuổi, quê Quảng Ngãi, không có nơi cư trú nhất định).

Qua làm việc, Thành thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Bình Tân và là người xuất hiện trong đoạn clip trên.

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Chí Thành. Đồng thời, Công an phường Bình Trị Đông đã mời các bị hại đến để trình báo, phối hợp điều tra. Hồ sơ vụ việc hiện được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố, mở rộng xử lý theo quy định.