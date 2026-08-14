Quán cơm chỉ trong "chợ Tân Bình" mỗi ngày bán 50 món, khay sườn non hơn 1 triệu đồng khách vẫn xếp hàng mua

Cách Việt Nam nửa vòng trái đất, một tiệm cơm ở Houston vẫn bày kín quầy những món ăn quen thuộc như thịt kho trứng cút, cá kho măng, lòng xào dưa, khổ qua nhồi thịt.

Với người Việt ở trong nước, một bữa cơm nhà đôi khi là điều rất đỗi giản dị. Chỉ cần chạy ra chợ mua vài mớ rau, miếng thịt, con cá rồi về chế biến đơn giản là đã có ngay một mâm cơm nóng hổi. Không có thời gian nấu nướng, chỉ cần bước ra đầu ngõ, nhiều hàng cơm bình dân cũng có thể phục vụ một suất đầy đủ món với giá từ khoảng 30.000 đồng.

Nhưng với những người Việt sống xa quê, để có được một bữa cơm mang đúng hương vị quê nhà lại không phải chuyện dễ dàng. Chỉ riêng việc tìm mua nguyên liệu đã có thể là cả một bài toán: nhiều loại rau, gia vị hay thực phẩm quen thuộc ở Việt Nam không dễ kiếm tại nước ngoài; nếu có, giá bán cũng cao hơn đáng kể. Chưa kể, sau một ngày làm việc, không phải ai cũng có thời gian để tự đi chợ, sơ chế rồi nấu một mâm cơm đủ món.

Có lẽ vì thế, những địa chỉ bán đồ ăn Việt tại nước ngoài luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt xa xứ. Một trong số đó là tiệm “Cơm Chỉ” nằm bên trong Chợ Tân Bình ở Houston, Texas, Mỹ, đang được nhiều người Việt tìm kiếm và chia sẻ trên mạng xã hội.

Tiệm “Cơm Chỉ” nằm bên trong Chợ Tân Bình ở Houston, Texas, Mỹ, đang được nhiều người Việt tìm kiếm và chia sẻ trên mạng xã hội.

“Chợ Tân Bình” ở Mỹ bán đủ món Việt, từ gạo ST25 đến bánh chuối chiên, sầu riêng

Dù mang tên “chợ”, Chợ Tân Bình tại Houston có không gian khá giống một siêu thị thực phẩm hiện đại hơn là hình ảnh khu chợ truyền thống quen thuộc ở Việt Nam. Các khu vực được phân chia tương đối rõ ràng, từ thực phẩm tươi sống, đồ chín đến hoa quả; khách mua hàng cũng có xe đẩy để thuận tiện lựa chọn.

Các món ăn Việt được bán tại chợ như gà ủ muối, gà luộc, dồi, bánh tráng trộn...

Điểm đáng chú ý là chợ tập trung khá nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu ăn uống của người Việt. Từ những thứ quen thuộc như mì tôm, gạo ST25, các loại gia vị, thực phẩm đóng gói đến đủ loại đồ ăn vặt, đồ ăn chế biến sẵn.

Ngoài ra còn có nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu ăn uống của người Việt như mì tôm, gạo ST25, các loại gia vị, thực phẩm đóng gói

Khách có thể tìm thấy bánh tráng trộn, lòng dồi, bánh mì, xôi mặn, bánh chuối chiên, bánh cay, bánh bao... hay các loại thực phẩm tươi như trứng gà, cá, hải sản. Khu hoa quả cũng có nhiều loại trái cây quen thuộc với người Việt như vải, vú sữa, mận, chanh dây, roi, sầu riêng...

Các loại trái cây được bán tại chợ như vải, mận, roi, quất, trứng gà

Nói cách khác, đây không chỉ là nơi mua thực phẩm mà còn giống một “góc Việt Nam” thu nhỏ dành cho những người xa quê. Người Việt có thể tìm mua những nguyên liệu, món ăn quen thuộc mà đôi khi rất khó kiếm ở các siêu thị thông thường tại Mỹ; trong khi đó, những người Mỹ yêu thích ẩm thực Việt cũng có thêm một địa chỉ để khám phá các loại thực phẩm và món ăn đặc trưng.

Đây không chỉ là nơi mua thực phẩm mà còn giống một “góc Việt Nam” thu nhỏ dành cho những người xa quê

Đặc biệt, vào dịp Tết, Chợ Tân Bình còn có nhiều mặt hàng đậm không khí quê nhà như bánh chưng tự gói, hoa cúc vạn thọ, mứt Tết, bao lì xì, câu đối, hạt dưa, mè xửng, bánh đậu xanh... Đây cũng là những sản phẩm được nhiều người lựa chọn khi muốn chuẩn bị một cái Tết mang hương vị Việt ngay trên đất Mỹ.

“Cơm chỉ” có khoảng 50 món ngày thường, cuối tuần lên tới 70 món

Nằm ngay bên trong khu chợ là tiệm “cơm chỉ”, nơi được nhiều người Việt tìm đến khi đơn giản chỉ muốn... ăn một bữa cơm nhà.

Điểm khiến tiệm gây chú ý là số lượng món ăn khá phong phú. Theo chia sẻ của cô bán hàng, ngày thường quán có khoảng 50 món, còn cuối tuần có thể lên tới khoảng 70 món.

Tiệm "cơm chỉ" bán cơm Việt được nhiều khách ưa thích như sườn rim, thịt kho, mướp đắng xào trứng...

Nhìn qua quầy thức ăn, thực khách có thể bắt gặp hàng loạt món Việt quen thuộc nhưng khó lòng tìm thấy trên đất Mỹ như: lòng xào dưa, mướp đắng xào trứng, đỗ xào, khổ qua nhồi thịt, rau muống xào tỏi, thịt kho trứng cút, thịt xào măng, bún xào, sườn rim mặn, cá kho măng...

Các món được chế biến sẵn và đặt trong những khay riêng, sạch sẽ. Khi khách lựa chọn, nhân viên sẽ trực tiếp múc món vào hộp thay vì để khách tự lấy, vừa thuận tiện vừa đảm bảo vệ sinh.

Một suất cơm mua mang về được đóng trong hộp xốp, gồm cơm trắng cùng các món mặn và món xào. Khẩu phần được nhận xét là khá đầy đặn, các món được “xúc thoáng tay”, thậm chí với những người ăn ít, một phần có thể còn khá nhiều.

Hình ảnh những khay thức ăn đầy màu sắc, từ món kho, món xào đến rau xanh, khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến một hàng cơm bình dân quen thuộc ở Việt Nam. Đáng chú ý, ở phần bình luận dưới các video, không ít cư dân mạng thậm chí còn nhầm đây là Chợ Tân Bình ở TP.HCM và hào hứng hỏi địa chỉ để tới mua.

Ngày thường quán có khoảng 50 món, còn cuối tuần có thể lên tới khoảng 70 món.

Theo chia sẻ của cô bán hàng, một phần cơm có giá 8 USD, gồm 2 món mặn và 1 món xào. Nếu mua riêng từng món, giá sẽ được tính tùy loại.

Cô chia sẻ: “Cơm Chỉ ở chợ Tân Bình. Ngày thường là mình có khoảng 50 món, cuối tuần là khoảng 70 món. Mình bán là 8 đồng (8 USD, khoảng 209.000 VNĐ) một phần, có hai món mặn, một món xào. Nếu mà mình mua là tùy theo món, mỗi món mỗi giá khác nhau. Ví dụ hộp thịt kho trứng cút giá 7 đô (khoảng 183.000 VNĐ).”

Một phần cơm có giá 8 USD, gồm 2 món mặn và 1 món xào. Nếu mua riêng từng món, giá sẽ được tính tùy loại

Ngoài cơm phần, các video trước đó của Chợ Tân Bình Houston cũng cho thấy thực khách có thể mua riêng từng khay thức ăn với mức giá khác nhau. Chẳng hạn, một khay gà xào sả ớt khoảng 42 USD, sườn non ram mặn khoảng 42 USD (khoảng 1,09 triệu VNĐ), rau xào khoảng 20 USD (khoảng 520.000 VNĐ) và một khay cơm trắng khoảng 10 USD (khoảng 260.000 VNĐ).

Mức giá này tất nhiên cao hơn nhiều so với những hàng cơm bình dân tại Việt Nam, nhưng với cộng đồng người Việt ở Mỹ, giá trị của những món ăn này không chỉ nằm ở chuyện no bụng. Đó còn là cảm giác được ăn những món đã quen thuộc từ thuở nhỏ, nhất là với những người không có thời gian hoặc điều kiện tự nấu nướng.

Một “địa chỉ cơm nhà” cho người Việt xa quê

Theo những video được Chợ Tân Bình Houston chia sẻ, các món ăn và thực phẩm tại đây được giới thiệu theo hướng sử dụng thực phẩm tươi, không chất bảo quản, không hương liệu và không phẩm màu, tập trung vào hương vị tự nhiên của món Việt.

Một số món Việt khác được bán ở đây như cháo lòng, các loại dưa cà, xôi, chè cũng đắt hàng

Những người bán hàng cũng chủ yếu là người Việt, tạo cảm giác gần gũi và dễ dàng tư vấn cho khách về cách lựa chọn, chế biến hay sử dụng từng loại thực phẩm.

Có lẽ chính sự quen thuộc ấy là điều khiến những khu chợ Việt như Chợ Tân Bình có sức hút riêng với cộng đồng người Việt xa xứ. Bởi đôi khi, thứ họ tìm kiếm không đơn thuần là một hộp cơm hay một món ăn, mà là hương vị của căn bếp gia đình, của những bữa cơm mẹ nấu, của những món ăn tưởng như rất bình thường nhưng khi đi xa mới thấy quý giá.

Với những người sống ở Việt Nam, một bữa cơm với rau muống xào tỏi, thịt kho trứng, cá kho hay khổ qua nhồi thịt có thể chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng với một người Việt đang ở cách quê nhà nửa vòng trái đất, được ngồi xuống và ăn đúng những món ấy đôi khi lại là một cách để tìm thấy cảm giác thân thuộc giữa một cuộc sống hoàn toàn khác.

Và đó cũng có thể là lý do những địa chỉ như “Cơm Chỉ” được cộng đồng người Việt tại Mỹ quan tâm: không cần tự đi chợ, không mất thời gian nấu nướng, chỉ cần ghé qua là có thể mang về một phần “cơm nhà” với hàng chục lựa chọn món Việt.

Nguồn: Chợ Tân Bình Houston