Hãng thông tấn TASS ngày 1/4 đưa tin, ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào “We Are Together With Russia” (Chúng ta đồng hành cùng nước Nga) nói lính đánh thuê Đức được cho là đã xuất hiện dọc theo tiền tuyến Zaporizhzhia.

Ông cho biết: “ Người Đức xuất hiện ở tiền tuyến Zaporizhzhia, họ còn trẻ, trong nhóm chừng khoảng 20 tuổi” .

Ông Rogov cũng tuyên bố các bài phát biểu tiếng Ba Lan thường được nghe thấy trong thời gian chặn các cuộc nói chuyện trên đài phát thanh tại tuyến giao tranh Zaporizhzhia.

Một nhóm lính đánh thuê Gruzia ở Ukraine.

Ngày 27/3, ông Rogov nói với TASS rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã tập hợp tới 75.000 người ở vùng Zaporizhzhia sau nỗ lực tấn công ngày 23/3, nhưng đã bị lực lượng Nga đẩy lùi, loại bỏ tới 400 chiến binh.

Trước đó, ông Rogov cho biết các lực lượng Ukraine đang chuẩn bị tấn công Melitopol nhằm tiếp cận biển Azov và cắt đứt hành lang trên bộ tới Crimea khỏi các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Nga và người dân trên bán đảo. Theo chính trị gia này, lực lượng vũ trang Ukraine sẵn sàng cho các hoạt động tích cực ở vùng Zaporizhzhia vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Gazeta Wyborcza của Ba Lan ngày 29/3 rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho một số "cuộc phản công", nhưng sẽ không thể thực hiện chúng ngay bây giờ một phần do điều kiện thời tiết.