Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton đã lên tiếng bảo vệ những phát ngôn của Tổng thống Donald Trump mà phía đảng Dân chủ cho là sự quay lưng với các giá trị Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng việc Tổng thống Donald Trump gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "bạn" là điều "hoàn toàn phù hợp".

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "Bạn của tôi" trong bài đăng trên mạng xã hội.

Những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Trump được đưa ra sau khi ông có cuộc gặp ba bên hiếm hoi với Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tuần trước tại Thâm Quyến (Trung Quốc) dường như mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực chất, nhưng ông Trump cùng các trợ lý cấp cao của ông lại mô tả đây là cuộc gặp lịch sử giữa ba quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Ông Trump đã gây chú ý khi chào đón ông Putin một cách nồng nhiệt và nhiều lần gọi ông Putin là "bạn". Điều này tiếp tục được thể hiện hôm 21/11, khi vị tổng thống đảng Cộng hòa đăng tải lên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh chụp cảnh ông bắt tay với ông Putin, kèm theo dòng chú thích: "Bạn của tôi".

“Trong bối cảnh của cuộc đối thoại đó, việc sử dụng từ 'bạn' là hoàn toàn phù hợp", ông Clayton phát biểu trên chương trình "This Week" của đài ABC.

Ông cũng đưa ra nhận định tương tự trên chương trình "State of the Union" của đài CNN, cho rằng việc ông Trump gặp gỡ các nguyên thủ của những cường quốc hạt nhân hàng đầu khác là một sự kiện "mang tính lịch sử" và "đáng chú ý".

"Trong bối cảnh đó, dù Tổng thống chọn sử dụng ngôn từ nào đi chăng nữa, tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng ông ấy", ông Clayton khẳng định.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông Putin có phải là bạn của nước Mỹ hay không, xét đến việc Nga đang có xung đột với Ukraine - một quốc gia đồng minh của Mỹ, ông Clayton đã trả lời “Không”.

Trước đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện - ông Chuck Schumer - đã chỉ trích những phát biểu của ông Trump về ông Putin.

Sự ưu ái của ông Trump dành cho ông Putin là một đặc điểm nổi bật trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Trump đã tỏ ra rất vui vẻ khi gặp nhà lãnh đạo Nga vào tuần trước.

Sau khi trở về Washington, trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 20/11, ông Trump không hề có ý định rút lại những phát ngôn đó. Ông cũng khéo léo né tránh câu hỏi trực tiếp về việc liệu ông có coi ông Putin là bạn của nước Mỹ hay không.

"Tôi không thể thay mặt nước Mỹ để trả lời", ông Trump nói, rồi lập tức chuyển hướng sang đề cập đến mối quan hệ cá nhân "rất tốt đẹp" của ông với ông Putin.

"Tôi coi ông ấy là người mà tôi có mối quan hệ rất tốt", ông Trump chia sẻ. "Thực sự là rất tốt".