Quan chức Nga tiết lộ trạng thái hoạt động của hai căn cứ quân sự ở Syria

Trong một cuộc phỏng vấn với RTVI hôm thứ Tư (3/12), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết: "Như chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi tin rằng các căn cứ này, cùng với sự hiện diện của quân đội Nga sẽ góp phần đáng kể vào việc ổn định tình hình ở Syria cũng như khu vực rộng lớn hơn".

Ảnh vệ tinh căn cứ không quân Khmeimim.

Theo ông, hai căn cứ của Nga vẫn hoạt động, là yếu tố tích cực góp phần ổn định trong bối cảnh chung của khu vực. Nhà ngoại giao Nga cũng tái khẳng định, rằng các căn cứ này có thể được sử dụng để tiếp nhận và phân phối viện trợ nhân đạo, vốn rất cần thiết cho Syria và được chuyển giao thông qua nhiều kênh khác nhau.

Ông Vershinin cho biết thêm rằng, hiện không có lệnh trừng phạt nào được áp dụng có thể hạn chế sự hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Nga với Syria. Mọi hoạt động được triển khai dựa trên lợi ích song phương cũng như các mục tiêu rộng hơn về ổn định và an ninh khu vực.

Năm 2015, Nga đã quyết định triển khai quân đội tới Syria để hỗ trợ chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad đối phó với các phần tử khủng bố thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hai năm sau, hai nước ký gia hạn hợp đồng thuê 49 năm bao gồm việc Nga sử dụng căn cứ không quân Khmeimim ở Latakia và một trung tâm hỗ trợ hậu cần ở Tartus, cả hai căn cứ đều nằm trên bờ biển Địa Trung Hải. Sau khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, tương lai của những căn cứ này trở nên bất định.

Theo nguồn tin từ hãng thông tấn TASS , chính quyền mới của Syria chưa có kế hoạch chấm dứt ngay lập tức các thỏa thuận cho phép Nga vận hành các cơ sở này tại Latakia và Tartus.

Tháng 12/2024, Tổng thống Putin cho biết Moscow đã đề nghị sử dụng các căn cứ này để cung cấp viện trợ nhân đạo cho Syria.