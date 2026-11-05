HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quan chức Nga nói gì về đề xuất nhằm hạn chế quyền phủ quyết của HĐBA LHQ?

Hoàng Vân
|

Một quan chức ngoại giao Nga mới đây đã có những phát biểu về việc hạn chế quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

- Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ bật đèn xanh cho các đề xuất nhằm hạn chế việc sử dụng quyền phủ quyết trong HĐBA LHQ, bất kể lý do được đưa ra là gì.

Quyền này không phải là đặc quyền mà là gánh nặng trách nhiệm đặc biệt, một công cụ khuyến khích việc tìm kiếm các thỏa hiệp lâu dài và công bằng.

Sự suy giảm hiệu quả hoạt động của HĐBA LHQ không bắt nguồn từ việc sử dụng quyền phủ quyết, mà từ chính sách của thiểu số phương Tây.

Những người thiểu số phương Tây này tiếp tục cố gắng sử dụng LHQ một cách độc quyền, để thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng họ", Giám đốc Vụ Tổ chức Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga Kirill Logvinov, nói trong cuộc phỏng vấn với TASS hôm 4/11.

Về vai trò có thể có của Tổng Thư ký LHQ tiếp theo trong quá trình cải cách, ông Logvinov cho biết, "vấn đề này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của họ".

"Như tôi đã lưu ý, vấn đề này là đặc quyền của các quốc gia thành viên LHQ", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo TASS
Tags

HĐBA LHQ

quyền phủ quyết

Bộ Ngoại giao Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại