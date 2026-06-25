Khi nói về tình trạng an ninh quốc tế ngày càng xấu đi, một quan chức Nga đã nêu biện pháp bảo vệ cuối cùng chống lại chiến tranh toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

“An ninh toàn cầu hiện đang xấu đi. Trên thực tế, chúng ta không còn gì khác trên thế giới ngoài răn đe hạt nhân. Đó là thứ duy nhất bảo vệ thế giới khỏi một cuộc chiến tranh toàn cầu", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Nhà ngoại giao Nga đưa ra bình luận này khi điều hành một cuộc thảo luận nhóm tại Hội nghị đọc sách Primakov ở Moscow hôm 24/6.

Tuy nhiên, ông than phiền "răn đe hạt nhân không ngăn chặn được các xung đột khu vực và đáng tiếc là nguy cơ xảy ra các xung đột này đang gia tăng".

Theo ông Peskov, thế giới hiện không còn khả năng đạt được thỏa thuận về an ninh toàn cầu.

"Chúng ta không còn bất kỳ khả năng nào để phối hợp các giải pháp trong lĩnh vực này. Chúng ta thậm chí không thể cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ)”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Lời nhận định thẳng thắn này được đưa ra trong một cuộc tranh luận về những thay đổi sâu rộng trong các thể chế quốc tế và loại trật tự toàn cầu nào có thể xuất hiện vào năm 2050.

Hệ thống an ninh quốc tế hiện nay được thiết lập sau Thế chiến II, với 5 thành viên thường trực của HĐBA LHQ đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì ổn định toàn cầu.

5 quốc gia này gồm: Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ - cũng là những quốc gia duy nhất được công nhận là cường quốc hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Một số quốc gia khác cũng đã sở hữu vũ khí hạt nhân ngoài khuôn khổ đó, bao gồm: Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel, mặc dù Israel không xác nhận cũng không phủ nhận tình trạng này.

Các nhà phê bình cho rằng, căng thẳng leo thang giữa các cường quốc đã khiến HĐBA LHQ ngày càng chia rẽ và kém hiệu quả hơn.

Nga đổ lỗi cho tình trạng này là do những nỗ lực của phương Tây nhằm duy trì trật tự thế giới đơn cực hình thành sau sự sụp đổ của Liên Xô.