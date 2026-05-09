HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quan chức cấp cao Iran ví eo biển Hormuz như 'bom nguyên tử'

Hoàng Vân
|

Ngày 8/5, Press TV dẫn lời một quan chức cấp cao Iran đã ví eo biển Hormuz như một quả "bom nguyên tử".

Eo biển Hormuz.

“Eo biển Hormuz có sức mạnh tương đương với một quả bom nguyên tử”, ông Mohammad Mokhber - Cố vấn cấp cao Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei nói.

Ông Mokhber khẳng định Iran sẽ không “từ bỏ những thành quả của cuộc chiến này”, và sẽ tìm cách thay đổi chế độ pháp lý của eo biển, thông qua luật pháp quốc tế nếu có thể và đơn phương nếu cần thiết.

Mỹ đã bác bỏ tham vọng của Iran là "không thể chấp nhận được", với việc Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 8/5 tuyên bố Washington sẽ không bao giờ cho phép Tehran "bình thường hóa" việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Mỹ khẳng định cuộc phong tỏa hải quân của họ nhằm mục đích khôi phục tự do hàng hải và gây áp lực buộc Iran phải đạt được thỏa thuận, trong khi Tehran cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4 bằng cách nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại.

Bình luận của ông Mokhber được đưa ra một ngày sau khi lực lượng Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhau tại eo biển hẹp, nơi phần lớn lượng dầu khí vận chuyển trên thế giới đi qua.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của họ đã bị Iran tấn công bằng tên lửa, UAV và tàu nhỏ "không có lý do".

Lực lượng Mỹ sau đó đáp trả bằng cách tấn công địa điểm phóng tên lửa, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, và các điểm giám sát của Iran.

Tuy nhiên, Tehran cáo buộc Washington tấn công trước, nói lực lượng Mỹ đã nhắm vào một tàu chở dầu Iran trong vùng biển thuộc chủ quyền nước này, và tấn công các khu vực dân cư dọc theo bờ biển phía nam Iran.

Tổng thống Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công, gọi đó là một "cú chạm thân thiện" sau khi Iran "coi thường" Mỹ.

Ông cũng cảnh báo, nếu thỏa thuận ngừng bắn thực sự sụp đổ, "các bạn sẽ chỉ phải chứng kiến ​​một luồng lửa lớn bốc ra từ Iran", đồng thời thúc giục Tehran ký kết một thỏa thuận "nhanh chóng".

Theo RT
Tags

Iran

bom nguyên tử

Eo biển Hormuz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại