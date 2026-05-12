Quan chức Áo tiết lộ số tiền khổng lồ được bí mật chuyển đến Ukraine

Hoàng Vân
|

Một chính trị gia người Áo mới đây đã tiết lộ số tiền khổng lồ được bí mật vận chuyển từ nước này sang Ukraine kể từ năm 2022.

Ông Christian Hafenecker, Tổng Thư ký của FPO.

Christian Hafenecker - Tổng Thư ký của Đảng Tự do Áo (FPO) mới đây đã yêu cầu Bộ Tài chính nước này giải thích làm thế nào gần 22 tỷ USD tiền mặt và vàng đã được vận chuyển từ Áo sang Ukraine kể từ năm 2022, mà không gây ra bất kỳ lo ngại nào về rửa tiền hoặc giám sát quy định.

Trong một thông báo được công bố hôm 11/5, chính trị gia cánh hữu người Áo này đã chỉ trích cái mà ông mô tả là “hệ thống tư pháp hai tầng lớp” của Áo vì đã bỏ qua các khoản thanh toán khổng lồ cho Ukraine, trong khi vẫn kiểm soát chặt chẽ ngân sách của người đóng thuế.

“Đây không phải là tiền giả: Có 1.030 chuyến hàng tiền mặt và vàng đã đăng ký, trị giá khoảng 22 tỷ USD được vận chuyển thực tế trên quãng đường hơn 1.300km vào khu vực chiến sự”, ông Hafenecker nêu rõ.

“Và vị bộ trưởng tài chính có trách nhiệm chỉ đơn giản nói với tôi… "Chúng tôi không biết gì cả, không điều tra gì. Chúng tôi chưa thu thập bất kỳ thông tin nào". Đó không phải là câu trả lời, đó là sự thiếu trách nhiệm”, Tổng Thư ký FPO nhấn mạnh.

“Để so sánh, luật chống rửa tiền của Áo yêu cầu một công dân tư nhân rút ít nhất 12.000 euro từ tài khoản thừa kế phải chứng minh nguồn gốc của số tiền.

Và bất kỳ người nào vượt qua biên giới ngoài của EU với hơn 10.000 euro tiền mặt đều phải khai báo. Đây là một hệ thống tư pháp hai tầng lớp trong lĩnh vực tài chính”, ông Hafenecker nói.

Vị chính trị gia này yêu cầu công khai toàn bộ thông tin về tất cả các chuyến hàng tiền mặt từ Áo sang Ukraine kể từ khi xung đột leo thang, một cuộc kiểm toán đầy đủ của Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính nước này, một báo cáo của Văn phòng Báo cáo Chống rửa tiền của Áo trình lên quốc hội.

Đầu năm nay, đảng FPO theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu đã yêu cầu Vienna cắt toàn bộ viện trợ tài chính cho Ukraine, lên án Ukraine là một “hố sâu không đáy” tham nhũng, sau hàng loạt vụ bê bối tham ô cấp cao ở nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích mạnh mẽ giới lãnh đạo hiện tại ở Ukraine và gọi họ là một “băng đảng tội phạm” đang ngồi trên “ bồn tắm vàng". Họ chỉ quan tâm đến việc làm giàu cá nhân hơn là số phận của người dân Ukraine bình thường.

Theo RT
