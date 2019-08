Quan chức an ninh liên tục "rụng", khu tự trị của Trung Quốc chếnh choáng vì cú sốc lớn

Ninh Hạ là khu tự trị cấp tỉnh có diện tích nhỏ nhất Trung Quốc, nơi đây đang trải qua một "cú sốc quan trường" khi hàng loạt vụ tham nhũng được lôi ra ánh sáng.



Và từ ngày 22 đến 24/7, ông Triệu Lạc Tế - Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc CCDI đã đến Ninh Hạ để thị sát.



Theo thông tin chính thức từ chính quyền Ninh Hạ, chỉ riêng trong hai tháng qua vừa qua, địa phương này đã có 17 quan chức cấp cao và vừa "ngã ngựa", trong đó có nhiều nhân vật có mối liên quan chặt chẽ với hệ thống an ninh chính trị, pháp luật.

Quan chức an ninh liên tục "rụng"

Vào này 30/5, ông Giang Văn Bình - nguyên Giám đốc chi nhánh thuộc tập đoàn Thần Hoa và Phó giám đốc Bạch Phúc Đường đều bị tiến hành điều tra, đến ngày 4/6, Phó kỹ sư Trương Khánh Xuân và nguyên Bí thư đảng ủy Lương Cát Dã cung bị tuyên bố điều tra. Tất cả những thông tin này đều do Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố Thạch Chủy Sơn, Ninh Hạ công bố. Đây được coi mà "khúc dạo đầu", mở màn cho đợt truy quét tham nhũng của khu tự trị này.

Từ thời điểm đó đến ngày 18/7, tổng cộng 17 trường hợp như Ủy viên thường ủy chính hiệp Ninh Hạ Chiêm Đông, Vương Chính, Cao Chấn Vũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban an ninh quốc gia Ninh Hạ Vu Đình v.v... tiếp nhận sự điều tra giám sát từ Ủy ban kỷ luật.

Trước ngày 30/5, trang thông tin chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Ninh Hạ chỉ tiết lộ ba người gồm nguyên Giám đốc ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Thạch Chủy Sơn Trương Ngọc Lâm, nguyên Bí thư huyện ủy Tây Cát kiêm Ủy viên thành ủy thành phố Cố Nguyên Mã Chí Hoành và Phó giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn nông nghiệp Ninh Hạ Vương Hoành bị điều tra.

Ông Triệu Lạc Tế làm việc với quan chức Ninh Hạ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tuy nhiên, sau ngày 30/5, có hai sự thay đổi mạnh mẽ. Một là sự gia tăng mạnh về số lượng các quan chức "ngã ngựa và thứ hai là những người "ngã ngựa" phần lớn là các quan chức của hệ thống an ninh chính trị pháp luật, hoặc đã phục vụ trong hệ thống này.

Ví dụ, Giám đốc phòng chỉ huy Sở Công an Ninh Hạ Ngô Hải Ba, Viện phó Viện kiểm sát thành phố Ngân Xuyên Lưu Định Viễn, Phó chánh án Tòa án trung cấp thành phố Trung Vệ Hác Chính Trí, ủy viên đảng ủy Sở Tư pháp thành phố Ngô Trung Trương Cát, Phó chủ nhiệm Ủy ban an ninh quốc gia Ninh Hạ Vu Đình - 5 nhân vật này đều thuộc các đơn vị quan trọng thuộc hệ thống chính trị pháp luật.

Ninh Hạ tiến hành truy quét xã hội đen và "ô dù"

Theo đánh giá, đối với quan trường Ninh Hạ, đặc biệt là hiện tượng tham nhũng của hệ thống an ninh chính trị, pháp luật, ban lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã sớm chú ý và có kế hoạch điều tra.

Vào đầu năm 2019, đã có một làn sóng chuyển giao nhân sự tại Ninh Hạ. Ví dụ, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc Dương Đông được điều chuyển về đảm nhiệm vai trò Giám đốc Công an khu tự trị Ninh Hạ. Hay các vị trí Bí thư ủy ban thường ủy Sở Tư pháp Ninh Hạ, Phó Bí thư đảng ủy Sở Công an, Cụ trưởng Cục Công an thành phố Ngô Trung cũng đều lần lượt được thay đổi nhân sự.

Vào tháng 1/2018, trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành Thông báo triển khai cuộc đấu tranh truy quét thế lực đen loại bỏ cái xấu, quyết định tiến hành chiến dịch đặc biệt kéo dài ba năm trên toàn Trung Quốc, yêu cầu triệt phá các tổ chức liên quan đến xã hội đen, trừng phạt những "ô dù bảo vệ" các tổ chức này.

Kể từ khi kế hoạch được triển khai, đến ngày 12/6, Bắc Kinh đã cử đội giám sát thứ 12 tới Ninh Hạ và trong hai tháng này đã có 17 quan chức bị điều tra.