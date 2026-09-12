Quân chính phủ Yemen bỏ lại hàng trăm thiết giáp sau cuộc tấn công của Houthi

Sức tấn công của các tay súng Houthi là rất mạnh, dẫn đến sự tan rã của hàng loạt đơn vị quân chính phủ Yemen.

Lực lượng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã chịu một thất bại nặng nề trong cuộc tấn công quy mô lớn đang diễn ra của phiến quân Houthi.

Các đơn vị chính quy buộc phải vội vàng bỏ lại nhiều vị trí phòng thủ trọng yếu, đi kèm một lượng lớn vũ khí hạng nặng và trang thiết bị quân sự còn sử dụng được trên chiến trường.

Theo các nguồn giám sát quốc tế, trong cuộc rút lui hoảng loạn, phía quân chính phủ đã bỏ lại hàng trăm xe bọc thép, phần lớn trong số đó trước đây được liên minh Ả Rập và Hoa Kỳ cung cấp.

Đoạn phim được công bố cho thấy hàng chục xe bọc thép chống mìn (MRAP), xe chở quân bọc thép, xe tải tiếp tế, cũng như các hệ thống pháo binh và đạn dược, tất cả hiện đã bị lực lượng dân quân Ansar Allah (Houthi) chiếm giữ.

Hàng trăm thiết giáp, phương tiện cơ giới và đạn dược của quân chính phủ Yemen đã bị Houthi chiếm giữ.

Thất bại của lực lượng chính phủ diễn ra trong bối cảnh phiến quân Houthi đang nhanh chóng tiến công ở phía Tây đất nước. Trước đó, họ đã thực hiện thành công một chiến dịch trên bộ và giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mocha.

Đây là nơi có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên bờ biển eo biển Bab el-Mandeb. Điều này cho phép họ làm tê liệt khả năng cơ động hải quân của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu ở Biển Đỏ.

Sự thay đổi đột ngột trong cán cân quyền lực trên bộ đã gây ra sự hoảng loạn trong các chế độ quân chủ vùng Vịnh Ba Tư. Theo truyền thông Mỹ, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã thực hiện hai cuộc gọi khẩn cấp tới Tổng thống Donald Trump.

Washington nhận yêu cầu từ Riyadh đó là ngay lập tức bắt đầu sử dụng Không quân Mỹ để ném bom lực lượng Houthi, nhưng đề xuất đã bị từ chối. Thay vào đó để ngăn chặn mặt trận sụp đổ hoàn toàn, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán khẩn cấp cho Riyadh hơn 10.000 quả bom lượn JDAM-ER với tổng trị giá 5 tỷ USD.