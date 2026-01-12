Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 11/1, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng xác nhận, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy xảy ra tại quán cà phê M.G. thuộc địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu nhà gỗ bên trong quán cà phê M.G., nằm trên đường Lạc Long Quân. Do khu vực này được xây dựng, trang trí chủ yếu bằng gỗ nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội, ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: A Núi)

Báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng thông tin, chỉ ít phút sau khi đám cháy xảy ra, người dân địa phương đã nỗ lực tiếp cận khu vực xảy ra cháy cố gắng dập lửa, đồng thời gọi báo lực lượng PCCC đến hiện trường. Lực lượng PCCC Khu vực Hội An đã nhanh chóng huy động nhiều xe PCCC chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy.

Lực lượng Công an phường Điện Bàn Đông cũng được huy động đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.

Ảnh: V.Q/ Báo Tuổi trẻ thủ đô

Theo người dân địa phương, quán cà phê M.G được tổ chức khai trương đón khách vào cuối tháng 12/2025. Quán được thiết kế, trang trí đa phần từ nguồn vật liệu gỗ cùng không gian cây xanh thoáng mát nhìn ra tỉnh lộ 607B. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.