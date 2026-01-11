Ô tô lao nhanh tông 5 xe máy ngay giao lộ ở TPHCM

CLIP: Hiện trường tai nạn.

Công an phường Thủ Đức, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra cách đây khoảng 1 giờ.

Hiện trường tai nạn.

Theo đó, gần 17 giờ cùng ngày, ô tô biển số TPHCM chạy trên đường số 6, khi đến giao lộ đường số 6 - Võ Văn Ngân (đoạn Nhà thiếu nhi Thủ Đức), phường Thủ Đức thì tông 5 xe máy rồi lao lên vỉa hè.

Tai nạn khiến 6 người người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Công an phường Thủ Đức phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.