Quán cà phê cháy ở phường Phú Thạnh khiến người phụ nữ 43 tuổi tử vong.

Ngày 26-6, Công an phường Phú Thạnh, TPHCM đang phối hợp Công an TPHCM phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán cà phê khiến một phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh. Phát hiện cháy, người dân hô hoán cùng nhau dập lửa.

Lửa sau đó bùng lên dữ dội, bao trùm quán cà phê. Song, do cửa bị khóa kín, không thể tiếp cận từ bên trong.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM điều động nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa được dập tắt sau đó.

Khi phá cửa vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ 43 tuổi, chủ quán, đã tử vong trong phòng ngủ.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.