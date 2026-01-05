Ngày 5/1, ông Quốc Việt – đại diện quán bar Bluesea Beach (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận nhóm thanh niên có hành vi đe dọa du khách nước ngoài tại bãi biển Nha Trang là nhân viên của quán.

Theo ông Việt, sự việc xảy ra vào buổi tối, thời điểm trước Tết Dương lịch. Khi đó, một nhóm du khách nước ngoài khoảng 3-4 người đi ngang qua quán. Trong số này có hai người có biểu hiện say xỉn, đã tới bàn nơi một số khách nữ đang ngồi trong quán và có hành vi quấy rối.

Nhóm thanh niên cầm xẻng dọa đánh du khách nước ngoài. Ảnh cắt từ clip.

Phát hiện sự việc, nhân viên quán đã đến mời hai du khách ra ngoài nhưng không nhận được sự hợp tác. Sau đó, một số nhân viên cầm gậy và xẻng để đe dọa, nhằm đuổi hai người này ra khỏi khu vực quán, nhưng khẳng định không có hành vi tấn công du khách.

Ông Quốc Việt cho biết, quán đã tiến hành chấn chỉnh, nhắc nhở nhân viên để tránh tái diễn những tình huống tương tự.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video dài hơn một phút, ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa một nhóm thanh niên người Việt và các du khách nước ngoài tại khu vực công viên bãi biển Nha Trang. Theo nội dung clip, hai du khách đứng trên lối đi bộ trong công viên xảy ra cự cãi với nhóm thanh niên. Sau đó, một người đàn ông trong nhóm cầm xẻng chạy tới, vung lên cao để đe dọa hai du khách. Chưa dừng lại, một thanh niên khác tiếp tục cầm ghế nhựa màu trắng dọa đánh . Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.