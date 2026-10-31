Quân A.P đăng ảnh hôn Lê Khanh trong đám cưới, hé lộ cách gọi vợ độc lạ!

Sau màn đám cưới đầy xúc động tại Running Man Vietnam 2026, Quân A.P tiếp tục khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải loạt ảnh tình tứ bên Lê Khanh.

Mới đây, Quân A.P gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên Lê Khanh trong lễ cưới đặc biệt được tổ chức tại Running Man Vietnam 2026. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ chủ động đăng tải hình ảnh tình cảm bên bạn gái lâu năm trên trang cá nhân.

Trong loạt ảnh, Quân A.P xuất hiện lịch lãm với bộ vest màu kem, trong khi Lê Khanh dịu dàng trong trang phục cô dâu màu hồng pastel, kết hợp khăn voan và bó hoa cưới. Cặp đôi liên tục có những cử chỉ ngọt ngào, từ nắm tay, trao nhau ánh nhìn tình tứ.

Đáng chú ý, nam ca sĩ còn đăng tải khoảnh khắc được Lê Khanh chủ động hôn. Hình ảnh thân mật của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi Quân A.P vốn khá kín tiếng về chuyện đời tư.

Lê Khanh và Quân A.P được tổ chức đám cưới tại Running Man Vietnam 2026.

Sau màn đám cưới đầy xúc động tại Running Man Vietnam 2026, Quân A.P tiếp tục khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải loạt ảnh tình tứ bên bạn gái Lê Khanh. Ảnh: FBNV

Kèm theo loạt ảnh, giọng ca sinh năm 1997 gửi lời cảm ơn đến các thành viên gia tộc R, ê-kíp Running Man và khán giả vì đã dành tình cảm, những lời chúc tốt đẹp cho cả hai. Nam ca sĩ chia sẻ: “Tám Quân đại diện gia đình nhỏ gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị gia tộc R đã yêu thương và gửi những lời chúc tốt đẹp đến tụi em”.

Đặc biệt, Quân A.P còn nhắn nhủ ngọt ngào đến Lê Khanh: “Cảm ơn ‘nương tử’ đã đến Running Man nhá”. Cách xưng hô thân mật cùng việc công khai loạt khoảnh khắc tình tứ khiến câu chuyện tình cảm của cặp đôi tiếp tục nhận được sự chú ý.

Không chỉ thoải mái khoe khoảnh khắc được nửa kia trao nụ hôn ngọt ngào, nam ca sĩ còn công khai gọi cô bằng cách xưng hô đầy tình cảm. Ảnh: FBNV

Trước đó, tối 30/10, tập 14 Running Man Vietnam 2026 lên sóng với sự xuất hiện đặc biệt của Lê Khanh, bạn gái đã gắn bó với Quân A.P suốt 14 năm. Trong chương trình, Lê Khanh hóa thân thành cô dâu của Tám Quân. Sau những thử thách của gia tộc R, ê-kíp bất ngờ tổ chức một lễ cưới đặc biệt dành cho cặp đôi trong không gian được trang trí lãng mạn với hoa tươi.

Khoảnh khắc Quân A.P tình tứ bên Lê Khanh rồi cùng bước vào lễ đường khiến nhiều thành viên không giấu được sự xúc động. Trấn Thành và Anh Tú Atus thậm chí bật khóc khi chứng kiến giây phút hạnh phúc của cả hai.

Về phía Lê Khanh, cô cũng rơi nước mắt khi chia sẻ rằng đây là ngày bản thân đã mong chờ từ lâu. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc và gửi lời cảm ơn các thành viên, ê-kíp vì đã mang đến cho cặp đôi một kỷ niệm đặc biệt.

Tập 14 Running Man Vietnam 2026 lên sóng với sự xuất hiện đặc biệt của Lê Khanh, bạn gái đã gắn bó với Quân A.P suốt 14 năm.

Khoảnh khắc Quân A.P tình tứ bên Lê Khanh rồi cùng bước vào lễ đường khiến nhiều thành viên không giấu được sự xúc động.

Quân A.P và Lê Khanh cùng sinh năm 1997, quen biết và gắn bó từ thời học sinh. Trong suốt nhiều năm, Quân A.P ít khi chia sẻ về mối quan hệ trước công chúng, dù chuyện tình cảm của nam ca sĩ từng nhận được không ít sự quan tâm.

Thời gian gần đây, cặp đôi dần thoải mái hơn trong việc xuất hiện cùng nhau. Trước khi góp mặt tại Running Man Vietnam, Lê Khanh đã đảm nhận vai nữ chính trong MV 3 Phải 6 Đừng của Quân A.P, phát hành ngày 27/10.

Dù lễ cưới tại Running Man Vietnam chỉ là hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ chương trình, những khoảnh khắc xúc động và tình cảm chân thành của Quân A.P cùng Lê Khanh vẫn nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả.