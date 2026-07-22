Quân A.P công khai ảnh cưới chụp tại Châu Âu

Quân A.P cuối cùng đã chịu hé lộ ảnh sang xịn mịn.

Mới đây, Quân A.P "náo loạn" MXH khi đăng tải loạt ảnh mới trong chuyến đi Châu Âu. Không phải khoảnh khắc đời thường, lần này nam ca sĩ diện sơ mi trắng kết hợp nơ đen và vest lịch lãm, tạo hình chuẩn chú rể. Không chỉ ghi điểm với vẻ ngoài bảnh bao, điều thu hút sự chú ý còn là thần thái rạng rỡ của Quân A.P. Nam ca sĩ nở nụ cười nhẹ, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc thấy rõ.

Đáng chú ý, dù Quân A.P chỉ đăng tải hình ảnh một mình, nhiều người vẫn nhanh chóng nhận ra cô dâu giấu mặt là Lê Khanh. Nguyên nhân là trước đó, Lê Khanh cũng đã chia sẻ loạt ảnh diện váy cưới trong cùng chuyến đi châu Âu. Trong một bức hình, cô khoác chiếc áo vest màu đen giống hệt chiếc áo mà Quân A.P cầm trên tay. Chi tiết này được xem là "hint" rõ ràng cho thấy cả hai đã thực hiện chung một bộ ảnh.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ liên tục gửi lời chúc mừng, cho rằng Quân A.P cuối cùng cũng chịu "đánh úp" công khai ảnh cưới sau thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm.

Quân A.P cuối cùng đã chịu công khai cận tạo hình chú rể trong bộ ảnh chụp với Lê Khanh ở nước ngoài

Chú rể đáng được mong chờ nhất trong thời gian tới chính là đây!

Không cần đăng ảnh đôi nhưng netizen cũng nhận ra những hình ảnh trên trong bộ ảnh cưới của cặp đôi. Bởi lẽ trước đó, Lê Khanh cũng đã hé lộ tạo hình cô dâu

Lê Khanh xinh đẹp khi chuẩn bị cùng Quân A.P bước sang cột mốc mới

Thực tế, đây không phải lần đầu Quân A.P và bạn gái Lê Khanh khiến cư dân mạng rộ lên nghi vấn chuẩn bị về chung một nhà. Thời gian qua, cả hai nhiều lần bị bắt gặp cùng du lịch nước ngoài. Quân A.P cũng từng "trượt tay" đăng tải một bức ảnh được cho là hậu trường chụp hình cô dâu - chú rể rồi nhanh chóng xóa đi. Dù khoảnh khắc chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, cư dân mạng vẫn kịp lưu lại và lan truyền rộng rãi. Kể từ đó, tin đồn cả hai sắp tổ chức đám cưới càng được bàn tán nhiều hơn.

Hình ảnh cưới hiếm hoi của cả hai được chính chủ trượt tay hé lộ

Quân A.P hé lộ cưới cuối năm

Quân A.P và Lê Khanh nghi vấn đã bí mật đăng ký kết hôn và có con đầu lòng. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, những "hint" mà cả hai để lộ khiến cư dân mạng gần như mặc định đây là một trong những chuyện tình bền bỉ nhất Vbiz. Quân A.P và Lê Khanh đều sinh năm 1997, từng học chung từ THCS Ngô Sĩ Liên đến THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Lê Khanh cũng là mối tình đầu của nam ca sĩ. Ngay từ năm 2012, khi cả hai còn học lớp 9, Quân A.P đã không ngần ngại đăng ảnh bạn gái lên mạng xã hội. Từ mối tình tuổi học trò ngây ngô, cả hai được cho là đã cùng nhau đi qua hơn một thập kỷ và viết tiếp câu chuyện tình yêu theo cách rất kín đáo.

Trong một lần trò chuyện với người hâm mộ, Quân A.P từng tiết lộ nụ hôn đầu đến vào năm lớp 9. Anh cũng kể rằng thời học sinh từng dành dụm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng làm quà cho bạn gái. Tuy nhiên, sau khi bước chân vào showbiz và được công chúng biết đến nhiều hơn, nam ca sĩ chủ động giữ kín đời sống tình cảm, hiếm khi nhắc đến "nửa kia" trước truyền thông.

Quân A.P và Lê Khanh đã gắn bó với nhau hơn 1 thập kỷ

Khi được hỏi về gu bạn gái, Quân A.P thừa nhận mình luôn bị thu hút bởi những cô gái hiền lành nhưng thông minh, nhanh nhẹn. Theo nam ca sĩ, sự dịu dàng kết hợp với nét lanh lợi mới là điều đủ sức "đánh gục" mình. Không chỉ những phát ngôn, Quân A.P còn nhiều lần bị cư dân mạng cho là khéo léo gửi gắm chuyện tình cảm vào sản phẩm âm nhạc. Trong MV Thiên Mệnh, dù nữ chính không xuất hiện trực diện, nhiều khán giả vẫn nhanh chóng nhận ra vóc dáng, kiểu tóc và góc nghiêng khá giống Lê Khanh. Chính chi tiết này khiến nhiều người tin rằng nam ca sĩ đã âm thầm đưa bạn gái vào MV như một cách "đánh dấu chủ quyền" đầy tinh tế.

Giữa lúc bức ảnh cưới được lan truyền, cư dân mạng cũng nhanh chóng "đào" lại một phát ngôn đáng chú ý của Quân A.P liên quan đến chuyện kết hôn. Trong một lần giao lưu cách đây không lâu, khi được fan hỏi thẳng: "Vậy thì cho em hỏi là cô dâu của mình đâu ạ?", nam ca sĩ không né tránh mà mỉm cười đáp: "Câu trả lời này tôi sẽ trả lời vào cuối năm nay".

Chính câu nói úp mở này khiến nhiều người càng thêm tin rằng Quân A.P đang có kế hoạch công bố tin vui vào dịp cuối năm. Không ít bình luận cho rằng việc cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới ở thời điểm này là một trong những tín hiệu cho hôn lễ sắp tới.