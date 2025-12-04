Quán ăn sáng mini đậm chất miền Tây của mẹ 2 con khiến ai cũng phải "wow", nhìn là biết người mẹ tâm huyết cỡ nào!

Nhắc đến những bà mẹ miền Tây, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh hiền lành, đảm đang và luôn dành yêu thương cho gia đình qua từng bữa ăn. Chị Diễm Hiền (Bến Tre) cũng như thế. Thời gian gần đây, chị bỗng trở thành "bà mẹ nội trợ phiên bản full-time", dành hẳn buổi sáng của mình để chuẩn bị bữa ăn cho hai con đang học lớp 11.

Bình thường, hai bé đi học buổi sáng, nhà lại cách trường tới 10km . Đi xe đạp điện mất gần 30 phút , nên suốt nhiều năm, bữa sáng của các con chủ yếu ăn tại trường. Khi có thời gian rảnh hơn, chị Hiền quyết định tự tay nấu để "bù đắp" những ngày bận rộn trước đó. Bữa sáng không chỉ là để no bụng, mà còn là cách chị gửi gắm năng lượng và sự chăm sóc đến các con trước khi bước vào một ngày học căng thẳng.

Chị Hiền và các con

Chị Hiền kể, trong hơn 30 món mình từng nấu, món khiến hai bé thích nhất chính là cơm tấm : "Tuần nào cũng phải có ít nhất một bữa cơm tấm. Hai bé mê dữ lắm".

Ngoài cơm tấm, thực đơn buổi sáng trong gia đình chị đa dạng như một… "quán ăn mini": Bún thịt nướng; Mì vịt tiềm; Bánh mì chấm sốt; Bún mọc, bún bò; Phở gà; Miến trộn; Nui xào; Trứng cuộn, bánh mì ốp la; Bún cá, hủ tiếu mềm…

Bữa sáng mẹ làm – chỉ cần nóng hổi và hợp khẩu vị là đủ dinh dưỡng cho bé cả ngày dài.

Món ăn chị Hiền dậy từ tinh mơ để làm cho hai bé. Chỉ cần tụi nhỏ ăn hết veo, ra khỏi nhà với nụ cười là chị thấy xứng đáng mọi công chuẩn bị.

Bữa sáng giản dị nhưng đầy đủ chất — điều chị Hiền luôn cố giữ để hai bé có đủ năng lượng cho cả ngày học dài 10 km từ nhà đến trường.

Chị Hiền chia sẻ rằng các món nước thì hơi mất thời gian vì cần hầm nước dùng, còn lại hầu hết đều làm tương đối nhanh nếu chuẩn bị từ tối hôm trước. Quan điểm của chị đơn giản: "Miễn tụi nhỏ thích, ăn đủ chất và thấy vui là em chịu cực cũng được".

Để bữa sáng luôn mới mẻ, chị Hiền chịu khó đọc thêm các công thức trên mạng, trong các group nấu ăn. Mỗi món chị lại biến tấu chút ít cho hợp khẩu vị gia đình. Những ngày trời mát, chị ưu tiên món nước; hôm nào con cần đi sớm thì chọn món nhanh – gọn – đủ chất.

Mỗi phần ăn sáng đều được chị Hiền chuẩn bị sẵn từ tối: sơ chế, ướp thịt… để sáng dậy chỉ cần chế biến nhanh cho kịp giờ hai bé xuất phát.

Những món ăn đậm chất miền Tây khiến ai nhìn cũng mê

Với chị Hiền, bữa sáng không chỉ là món ăn. Đó là cách chị gửi chút yêu thương bình dị cho hai con trước khi bắt đầu một ngày dài.

Theo chị, bữa sáng của con trẻ không cần cầu kỳ, chỉ cần sạch sẽ, nóng hổi và có sự quan tâm của mẹ là đã đủ để các con có tinh thần tốt cho cả ngày.

Nhìn hai con ăn sáng ngon lành rồi khoác balo đi học, chị Hiền kể mình thấy mọi công sức dậy từ tinh mơ đều xứng đáng. Với chị, nấu ăn không phải nghĩa vụ mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày.