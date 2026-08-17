"Quái vật World Cup" kiêm "thánh meme" Haaland đã bị chặn đứng, lộ vẻ thất thần khi Man City thua Arsenal 0-3, còn bị rút ra sân sớm

Chỉ vài ngày sau khi được Guinness World Records trao 4 chứng nhận kỷ lục, Erling Haaland đã trải qua màn trình diễn đáng quên khi Man City bị Arsenal đánh bại 0-3 ở Community Shield.

Erling Haaland vừa trải qua hai ngày với cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Hôm 13/8, tiền đạo người Na Uy xuất hiện đầy tự hào tại Etihad Stadium khi nhận cùng lúc 4 chứng nhận Guinness World Records, ghi dấu những thành tích đặc biệt trong sự nghiệp. Nhưng chỉ ít ngày sau, Haaland lại trở thành một trong những cái tên gây thất vọng nhất khi Manchester City bị Arsenal nghiền nát 0-3 ở trận Community Shield.

Trước thềm mùa giải mới, Haaland được Guinness vinh danh với 4 kỷ lục gồm: cầu thủ cán mốc 100 bàn Premier League nhanh nhất với 111 trận, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa Premier League 38 trận với 36 bàn, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một trận Champions League với 5 bàn và cầu thủ có nhiều bàn nhất lịch sử UEFA Nations League với 19 bàn.

Ở tuổi 26, chân sút của Man City tiếp tục được xem là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới. Guinness thậm chí mô tả anh là một trong những tay săn bàn hàng đầu của bóng đá hiện đại. Thế nhưng, màn trình diễn trước Arsenal lại chẳng có chút gì giống hình ảnh của một “cỗ máy ghi bàn” ấy.

Ảnh: getty

Haaland có cơ hội nhưng không thể ghi bàn

Manchester City khởi đầu trận đấu theo cách tệ nhất có thể khi Riccardo Calafiori mở tỷ số cho Arsenal chỉ sau 23 giây. Kai Havertz sau đó nhân đôi cách biệt ở phút 28, trước khi Martin Odegaard ghi bàn thứ ba ngay đầu hiệp 2. Trong ngày hàng công Man City gặp rất nhiều khó khăn, Haaland vẫn có một vài cơ hội đáng kể.

Đáng chú ý nhất là tình huống anh được Jérémy Doku tạo điều kiện để dứt điểm trong tư thế khá thuận lợi, nhưng cú sút lại đi vọt xà. Không lâu sau đó, Haaland tiếp tục có một pha dứt điểm cận thành nhưng bị thủ môn David Raya cản phá. Theo Opta Analyst, cơ hội tốt nhất của Man City trong trận đấu thuộc về Haaland khi anh sút thẳng vào vị trí của Raya.

Đáng nói, Haaland chỉ thi đấu đến phút 53, khi HLV Enzo Maresca quyết định rút tiền đạo người Na Uy ra khỏi sân cùng một số trụ cột khác. Khi ấy, Man City đã bị dẫn 0-3 và trận đấu gần như an bài.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

“Cỗ máy ghi bàn” bất lực trước Arsenal

Thất bại này càng đáng chú ý bởi Haaland cùng nhiều ngôi sao Man City được Maresca sử dụng ngay từ đầu. Trong khi Arsenal chỉ tung Declan Rice và Bukayo Saka vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2, Man City lại đưa nhiều cầu thủ vừa trở về sau World Cup 2026 vào đội hình xuất phát, trong đó có Haaland.

Arsenal không chỉ thắng, mà còn khiến Man City gần như bất lực trong việc tạo ra thế trận quen thuộc. Calafiori ghi bàn ngay giây thứ 23 - pha lập công nhanh nhất trong một trận Community Shield kể từ năm 1968. Havertz tiếp tục trừng phạt hàng thủ Man City trước khi Odegaard tận dụng sai lầm phòng ngự để nâng tỷ số lên 3-0.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2024 Man City thua một đội bóng Anh với cách biệt ít nhất 3 bàn mà không ghi được bàn nào. Arsenal đồng thời có chiến thắng 3-0 trước Man City lần thứ hai trong lịch sử Community Shield, sau lần đầu vào năm 2014. Với Haaland, màn trình diễn này rõ ràng là một cú hụt hơi đáng chú ý ngay trước khi Premier League 2026/27 khởi tranh.

Ảnh: Getty

Từ 4 kỷ lục Guinness đến dấu hỏi ở mùa giải mới

Haaland vẫn sở hữu bộ sưu tập thành tích khiến bất kỳ tiền đạo nào cũng phải mơ ước. Anh từng ghi tới 36 bàn trong một mùa Premier League, vượt qua kỷ lục 32 bàn của Mohamed Salah trong mùa giải 2017/18. Anh cũng chỉ cần 111 trận để chạm mốc 100 bàn Premier League, nhanh hơn kỷ lục cũ của Alan Shearer.

Tại Champions League, Haaland từng ghi tới 5 bàn trong một trận gặp RB Leipzig năm 2023, thành tích giúp anh san bằng kỷ lục của Lionel Messi và Luiz Adriano. Ở cấp đội tuyển Na Uy, anh hiện sở hữu 19 bàn tại Nations League.

Nhưng Community Shield lại cho thấy một vấn đề mà Man City cần giải quyết: Haaland nguy hiểm đến đâu khi đội bóng không thể đưa bóng đến đúng vị trí cho anh? Trước Arsenal, tiền đạo 26 tuổi có cơ hội nhưng không thể tận dụng. Khi Man City bị đẩy vào thế phải rượt đuổi, Haaland cũng không thể tạo ra khác biệt.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Dẫu vậy, đây mới chỉ là trận đấu mở màn mùa giải và bản thân Maresca cũng thừa nhận Man City còn rất nhiều điều cần cải thiện. HLV người Italia cho rằng bàn thua quá sớm đã ảnh hưởng lớn đến trận đấu, đồng thời nhấn mạnh đội bóng cần nhanh chóng phân tích và cải thiện trước khi Premier League chính thức khởi tranh.

Premier League 2026/27 sẽ là một chương hoàn toàn mới với Man City sau khi Pep Guardiola rời ghế và Maresca tiếp quản. Trận thua Arsenal chắc chắn chưa đủ để kết luận về mùa giải của Haaland.