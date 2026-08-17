"Những bài học đau lòng trước Malaysia vẫn còn đó, ĐTVN phải hết sức thận trọng tại Mỹ Đình"

ĐTVN vừa thắng Malaysia 2-0 trên sân khách ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2026. Nhưng BLV Quang Huy cho rằng chúng ta vẫn phải hết sức thận trọng.

Highlights Malaysia 0-2 Việt Nam (Lượt đi Bán kết AFF Cup 2026)

Tối 16/8, ĐT Việt Nam thắng 2-0 ngay trên sân Malaysia ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2026. Dù vậy, chúng ta cũng có những giờ phút khó khăn khi bị chủ nhà tấn công và may mắn khi không thủng lưới trước.

BLV Quang Huy nhận định: "Đúng là nếu Malaysia tận dụng tốt cơ hội và ghi bàn trước, mọi thứ có thể sẽ rất khác. Đầu tiên phải thấy rằng Malaysia gặp Việt Nam dù sao vẫn là một cặp đấu nhiều duyên nợ. Malaysia từng thắng Việt Nam ở bán kết của giải đấu này. Thành ra, dù trước trận Việt Nam được đánh giá là cửa trên, người Malaysia vẫn có những hy vọng, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Tôi nghĩ Malaysia vào trận với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng đội tuyển Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch ASEAN Cup và đã chơi rất bản lĩnh.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục có một chỉ đạo mà tôi nghĩ là rất chính xác. Khi đội bạn vào trận với thế rất đầy, đúng kiểu một đội chủ nhà đá trên sân của mình, Việt Nam trong những phút đầu tiên đã chơi rất nén, tức là sẵn sàng đá theo kiểu chịu đựng. Để rồi khi chúng ta bung đòn, lập tức đội bạn bắt đầu lúng túng.

Càng về sau, chúng ta càng tạo được nhiều cơ hội hơn, những tình huống nguy hiểm xuất hiện với mật độ dày đặc hơn trước khung thành Malaysia. Và rồi trước giờ nghỉ, chúng ta đã có bàn thắng.

Cách bố trí nhân sự của HLV Kim Sang-sik rất hay. Tôi vẫn thích kiểu làm này, tức là qua mỗi trận đấu, không trận nào giống trận nào. Thành ra đối thủ không thể biết để bắt bài.

Hôm nay, Xuân Son đá trong vai trò một chủ công, có Tài Lộc hỗ trợ, thêm Đình Bắc ở phía trên. Bộ ba này giúp Việt Nam rất uyển chuyển. Chúng ta có thể đá theo kiểu ba mũi công, nhưng cũng có thể chuyển thành hai mũi công bởi Tài Lộc là người có thể đá lùi xuống như một tiền vệ nhô cao rất hay.

Khi chúng ta có bóng để chuyển trạng thái, sự khó lường ấy xuất hiện ở một số tình huống. Tuy nhiên, Việt Nam cũng để Malaysia khoét vào nách hàng thủ. Vị trí phối hợp giữa trung vệ lệch biên và cầu thủ đá cánh có nhiều thời điểm chưa được tốt.

Chúng ta cũng biết trước đây những trung vệ lệch biên quen thuộc là Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Đó vốn là những trung vệ, nên chất đá dập của họ rất quen thuộc. Khi có họ, hai cánh luôn được bịt rất kín.

Bây giờ là những con người khác, vẫn cùng một cách đá nhưng có thể thiên về sự mềm mại và hiểm hóc nhiều hơn. Bởi thế, hai cánh đôi khi bị Malaysia khai thác.

Cũng may là Malaysia dứt điểm không thật tốt. Nếu không, thậm chí họ có thể ghi bàn trước. Tôi nghĩ Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế, nhưng nhìn toàn cục thì bóng đá là như thế. Đôi khi chỉ là những khoảnh khắc. Đội nào biết nắm bắt tốt hơn thì cuối cùng sẽ giành được lợi thế.

Và ở trận đấu này, đẳng cấp của đội mạnh hơn đã lên tiếng. Việt Nam giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng".

Từ đầu giải, Tài Lộc được sử dụng khá nhiều và hôm qua cũng đá chính nhưng chưa thật sự nổi bật ở mặt trận tấn công, dẫn tới có nhiều tranh luận về anh. Nhưng BLV Quang Huy cho rằng để đánh giá Tài Lộc, cần nhìn nhận cả khía cạnh tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự:

"Tôi nghĩ hàng công của chúng ta có hỏa lực tốt. Mỗi vị trí, trong từng thời điểm, đều có sứ mệnh của mình. Còn phát huy đến đâu thì phụ thuộc vào điểm rơi phong độ và sự hưng phấn.

Ví dụ hôm nay, Đình Bắc cũng lao động rất cần mẫn. Có thể chúng ta không nhắc nhiều đến Đình Bắc trong các bàn thắng, nhưng hôm nay cậu ấy kém duyên thôi, chứ từ đầu đến cuối trận vẫn hoạt động rất năng nổ. Bóng đá là như thế.

Dù sao chúng ta vẫn phải ghi nhận Tài Lộc là cầu thủ hoạt động rất năng nổ. Có cậu ấy, chúng ta luôn tạo ra cảm giác thích đá ba mũi cũng được mà đá hai mũi cũng được.

Khi Tài Lộc lùi xuống kết hợp cùng Lê Phạm Thành Long và Hoàng Đức ở giữa sân, Đình Bắc và Xuân Son trở thành bộ đôi phía trên. Đấy là cái hay của Tài Lộc. Cậu ấy có thể uyển chuyển đá cả phía trên lẫn phía dưới.

Tài Lộc khiến đối phương phải mệt mỏi và cũng có đóng góp vào chiến thắng ngày hôm nay. Đình Bắc cũng vậy. Không ghi bàn nhưng Đình Bắc hoạt động rất mạnh mẽ từ đầu đến cuối trận, khiến đối phương phải tiêu hao nhiều thể lực.

Còn khi những cầu thủ khác như Hoàng Hên hay Quang Hải vào sân, họ cũng để lại dấu ấn của mình. Với Quang Hải, tôi vẫn thích một kịch bản là anh ấy vào sân từ băng ghế dự bị, bởi cảm giác khi đá dự bị vào sân, Quang Hải vẫn luôn có cái duyên của mình.

Hôm nay, từ một pha bóng chuyền cho đồng đội, một đường chuyền vắt người đầy bất ngờ khiến đội bạn phải phản ứng rất nhanh, tôi nghĩ trong bóng đá, đó cũng là cái duyên của từng người trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Nhưng tôi vẫn trân trọng những gì Tài Lộc đã đóng góp và tin rằng cậu ấy có thể còn chơi hay hơn ở những trận đấu tới".

Với tình huống trọng tài phạt thẻ đỏ Lê Giang Patrik rồi check Var và rút lại tấm thẻ đỏ, BLV Quang Huy cho rằng công tác Var ở Đông Nam Á vẫn chưa thật sự tốt, dẫn tới nhiều tranh luận:

"Lúc đầu, khi trọng tài rút thẻ đỏ, tất cả chúng ta xem trận đấu đều rất lo lắng. Thời điểm đó mà mất người, Lê Giang nhận thẻ đỏ thì không chỉ ảnh hưởng đến trận này mà còn có thể khiến cậu ấy vắng mặt ở trận đấu sau.

Chúng ta cũng không thể biết hai thủ môn dự bị sẽ bắt thế nào khi từ đầu giải họ chưa có dịp nhập cuộc. Thế thì những trái tim yêu bóng đá Việt Nam lúc đó thực sự thắt lại. Nhưng may mắn là chiếc thẻ đỏ đã được rút lại.

Tôi cho rằng trọng tài đã rất cẩn thận. Ông ấy trao đổi với tổ VAR, xem lại tình huống rồi quyết định không rút thẻ đỏ nữa. Tôi nghĩ ông ấy có lý. Chúng ta cũng thấy Văn Vỹ đã đá bóng đi, đã phá quả bóng đi. Có thể đó là chi tiết rất quan trọng khiến trọng tài thay đổi quyết định.

Còn quả thật, tôi vẫn nói vui với các đồng nghiệp rằng mình vừa là dân bình luận lâu năm, vừa là dân truyền hình, nên tôi vẫn nói vui rằng chúng ta đang xem một kiểu VAR mang màu sắc Đông Nam Á. Đây là điều mà giới chuyên môn nhiều người cũng hơi phật ý với các trọng tài.

Bản thân Liên đoàn cũng yêu cầu trọng tài phải giải thích VAR là như thế nào, vận hành ra sao. Nhưng quả thực, chúng ta vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để có một hệ thống VAR thực sự chuẩn.

Nhân dịp này, tôi cũng muốn nói thêm một chuyện. Chiều nay, có một tờ báo vừa phỏng vấn tôi rằng sau giải này, chỉ khoảng một tháng nữa, chúng ta lại bước vào một giải đấu khác, cũng là ASEAN Cup của FIFA. Vậy các cầu thủ Việt Nam có thể đá hết sức hay không?

Tôi cho rằng chúng ta cần phải thi đấu cả hai giải với sự trân trọng như nhau. Thậm chí, giải đấu sau còn phải được đá tốt hơn.

Chúng ta cũng thấy chỉ có Việt Nam là phải chuẩn bị cho cả hai giải tương đối đồng thời, trong khi một số đội mạnh khác đang dồn sức cho giải đấu sau, bởi đó là giải đấu do FIFA tổ chức. Có thể trong tương lai, hai giải đấu này sẽ được gộp lại với nhau.

Tôi cũng hy vọng khi đã có một giải đấu do FIFA tổ chức thì VAR ở đó sẽ là VAR chuẩn. Chứ nói thật, Việt Nam mình cũng mới thoát khỏi khó khăn chưa lâu. Thành ra bóng đá Đông Nam Á cũng vậy thôi, vẫn đang ở nhóm phát triển. Đôi khi mọi thứ diễn ra thế nào thì chúng ta phải chấp nhận và nhìn nhận như vậy".

Cuối cùng, BLV Quang Huy nhấn mạnh vào các vấn đề ĐT Việt Nam cần khắc phục sau trận đấu tối qua, đồng thời đề cao cảnh giác ở lượt về dù đang nắm ưu thế rất lớn:

"Hôm nay khá nhiều lần Malaysia đã khoét vào hai biên. Như tôi đã phân tích, hiện nay chúng ta đang sử dụng những con người khác.

Trước đây, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng nhiều khi có thể dâng lên ở mức độ nhất định, nhưng họ rất chắc chắn trong việc bịt những khoảng trống phía sau khi đồng đội dâng lên. Tuy nhiên, hai cầu thủ này cũng đã có rất nhiều đóng góp. Bây giờ là một cách chơi khác, với những con người khác, nên đôi lúc chúng ta để lộ khoảng trống và bị đối phương khai thác.

Tôi hy vọng đội tuyển sẽ rút kinh nghiệm. Nói vậy thôi chứ dù chúng ta đang dẫn trước hai bàn, nhưng nếu đá ở Mỹ Đình mà sơ sẩy, để đội bạn ghi bàn trước thì mọi chuyện vẫn có thể trở nên phức tạp.

Chúng ta phải nhớ rằng trong bóng đá, chỉ khi trọng tài nổi còi mãn cuộc thì mới có thể khẳng định mình giành chiến thắng. Những bài học đau lòng trước Malaysia vẫn còn đó. Chúng ta từng thắng họ ở bán kết trên sân khách nhưng sau đó lại để thua khi trở về sân nhà.

Tất nhiên, thời đại bây giờ đã khác, nhưng chúng ta vẫn phải hết sức cẩn thận. Những gì đã xảy ra và được xem là sai lầm thì trận sau không nên mắc lại nữa. Đội tuyển Việt Nam phải bịt thật chặt hai biên".

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đón Malaysia ở Bán kết lượt về AFF Cup 2026 lúc 20h00 ngày 19/8 tới.

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