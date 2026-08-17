Người lặng lẽ đi qua tranh cãi & "linh hồn" mới nơi cánh phải ĐT Việt Nam

Cách đây vài năm, người ta vẫn đặt câu hỏi liệu Trương Tiến Anh có thể thay thế tốt cho Văn Thanh ở cánh phải ĐT Việt Nam được hay không. Và câu hỏi ấy bây giờ chẳng ai còn nhớ nữa!

Xuân Son tuyệt vời nhưng công lớn của Trương Tiến Anh!

Trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026 chứng kiến một khoảnh khắc mà Trương Tiến Anh xứng đáng nhận được nhiều lời khen hơn. Người ta có thể dành những mỹ từ cho cú bay người đánh đầu dũng mãnh của Xuân Son để mở tỷ số, nhưng trước khi tiền đạo này tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ấy, Trương Tiến Anh đã thực hiện phần việc quan trọng nhất.

Đó là một pha xử lý cho thấy sự tự tin và đẳng cấp của cầu thủ chạy cánh phải này. Tiến Anh đỡ bóng rất dính, gần như không cho trái bóng nảy ra khỏi tầm kiểm soát. Sau đó, anh lập tức tăng tốc, đưa bóng xuống biên trước khi tung ra quả tạt có độ chính xác cao vào đúng khu vực Xuân Son có thể lao vào dứt điểm.

Highlights Malaysia 0-2 Việt Nam (Lượt đi Bán kết AFF Cup 2026)

Cú tạt ấy không đơn thuần là một đường chuyền đưa bóng vào vòng cấm. Nó cho thấy Tiến Anh đang ngày càng hiểu cách khai thác không gian ở hành lang phải và biết lựa chọn thời điểm để tạo ra khác biệt. Nếu không có pha xử lý gọn gàng, quyết đoán và quả tạt chuẩn xác ấy, rất khó để có một Xuân Son thuận lợi thực hiện cú đánh đầu đầy uy lực.

Vì thế, khi nhắc tới bàn mở tỷ số của ĐT Việt Nam, bên cạnh khoảnh khắc xuất thần của Xuân Son, cũng cần dành sự ghi nhận cho Trương Tiến Anh. Đôi khi, người tạo ra khoảnh khắc quyết định không phải là người trực tiếp ghi bàn, mà là cầu thủ âm thầm chuẩn bị tất cả cho khoảnh khắc ấy.

Từ người bị nghi ngờ đến "linh hồn" mới của ĐT Việt Nam

Từng có thời gian, câu hỏi dành cho Trương Tiến Anh không phải là anh có thể trở thành trụ cột bên hành lang phải của ĐT Việt Nam hay không, mà đơn giản hơn: liệu anh có đủ khả năng thay thế vị trí mà Văn Thanh để lại hay không?

Tiến Anh bước vào đội tuyển với hình ảnh của một phương án dự phòng. Anh không phải cái tên luôn xuất hiện trên các mặt báo, cũng chẳng phải mẫu cầu thủ khiến người hâm mộ lập tức chú ý mỗi khi ra sân. So với những đồng đội có cá tính mạnh hoặc sở hữu những phẩm chất kỹ thuật nổi bật, Tiến Anh khá lặng lẽ. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại trở thành điểm đáng quý trong hành trình của cầu thủ này.

Tiến Anh không cố gắng trở thành một phiên bản khác của Văn Thanh hoặc Tấn Tài. Anh chọn cách xây dựng chỗ đứng bằng những gì mình có: tốc độ, sự cần mẫn, khả năng lên công về thủ và tinh thần thi đấu ổn định. Anh không phải cầu thủ chạy cánh có kỹ thuật quá hoa mỹ, cũng không thường xuyên tạo ra những pha xử lý khiến khán giả phải ồ lên. Đổi lại, Tiến Anh hiếm khi ngừng chạy.

Trương Tiến Anh càng chơi càng hay trên ĐT Việt Nam. Trận đấu trên sân Malaysia, anh được SofaScore chấm 7.2 điểm, cao thứ tư phía ĐTVN và cao hơn cả Xuân Son (7.0).

Anh có mặt ở cả hai đầu sân, sẵn sàng dâng cao khi đội tuyển tấn công và nhanh chóng lùi về khi mất bóng. Công việc ấy không hào nhoáng, nhưng lại vô cùng quan trọng trong cách vận hành của một đội bóng.

Đặc biệt, khả năng tạt bóng của Tiến Anh đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Nếu trước đây những pha lên bóng của anh đôi khi còn thiếu điểm đến cụ thể, thì càng thi đấu, cầu thủ này càng biết cách chọn thời điểm, khoảng trống và hướng tạt. Pha kiến tạo cho Xuân Son trước Malaysia chính là một minh chứng rõ ràng.

Điều đáng nói hơn cả là Tiến Anh tiến bộ mà gần như không gây ra tiếng ồn. Anh không tạo ra những tuyên bố lớn, không cần phải chứng minh mình là ai. Cách Tiến Anh trả lời những nghi ngờ đơn giản nhất chính là bằng màn trình diễn trên sân. Hôm nay chơi tốt hơn hôm qua, trận sau ổn định hơn trận trước, từng bước biến vị trí từng được xem là phương án dự phòng thành vị trí ngày càng khó thay thế. Đó cũng là lý do hành trình của Trương Tiến Anh đáng được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Trong bóng đá, không phải cầu thủ quan trọng nào cũng cần sở hữu một cá tính quá nổi bật. Có những người trở thành trụ cột bằng những khoảnh khắc bùng nổ. Cũng có những người đi một con đường khác: cứ lặng lẽ làm tốt công việc của mình, ngày qua ngày, trận qua trận, cho tới khi mọi người nhận ra rằng họ đã trở thành một phần quan trọng của đội bóng từ lúc nào không hay. Trương Tiến Anh đang đi theo con đường ấy.

Từ một cầu thủ bị đặt dấu hỏi về khả năng thay thế Văn Thanh, anh giờ đây đã trở thành lựa chọn ngày càng đáng tin cậy bên hành lang phải của ĐT Việt Nam. Càng chơi, Tiến Anh càng cho thấy sự trưởng thành. Càng được trao cơ hội, anh càng chứng minh mình có thể đảm nhận trách nhiệm lớn hơn.

Và có lẽ điều đáng khen nhất ở Tiến Anh chính là anh không cần phải trở thành một ngôi sao ồn ào để khẳng định giá trị. Anh chỉ cần tiếp tục chạy, tiếp tục phòng ngự, tiếp tục dâng lên, tiếp tục tạt bóng và tiếp tục làm tốt phần việc của mình. Đôi khi, một cầu thủ trưởng thành theo cách đẹp nhất chính là như vậy: không cần nói quá nhiều, chỉ cần để đôi chân lên tiếng.