Một "con quái vật chết người" dựa trên khung gầm xe tăng T-80 đã được phát hiện tại chiến trường Ukraine.

Hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS BM-2M mới nhất từ đơn vị đặc nhiệm thuộc Lữ đoàn bảo vệ phòng chống vũ khí hủy diệt của nhóm tác chiến "Trung tâm" đã phá hủy các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine bằng một cuộc tấn công mạnh mẽ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự việc này xảy ra ở vùng Dnipropetrovsk. Phiên bản cải tiến này khác với những phương tiện đã được trình diễn trước đó ở chỗ nó sử dụng khung gầm xe tăng T-80 với động cơ turbine khí 1.250 mã lực làm nền tảng, cải thiện khả năng cơ động không chỉ trên đường tốt mà còn trên địa hình gồ ghề.

Hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS BM-2M sử dụng khung gầm bánh xích của xe tăng T-80 thay vì loại bánh lốp như TOS-2 Tosochka.

Thân xe được bao phủ bởi hệ thống giáp phản ứng nổ kiên cố, tương tự như những gì được lắp đặt trên các xe tăng chiến đấu (MBT) chủ lực T-80BVM, T-72B3M và T-90M.

Hệ thống phóng cũng đã được nâng cấp, khi nó có thể bắn ở tầm xa hơn nhiều lần so với các phiên bản ban đầu, đồng thời độ chính xác cũng được cải thiện đáng kể.

Chiếc xe được trang bị thêm những phương tiện chống lại máy bay không người lái cảm tử của đối phương - từ nóc và hai bên thân xe với các thiết bị dẫn hướng, cũng như từ phía trước và phía sau.

Những hệ thống súng phun lửa hạng nặng (hay còn gọi là pháo phản lực nhiệt áp) của Quân đội Nga liên tục trải qua quá trình cải tiến và hiện được coi là một trong những phương tiện chiến đấu đáng gờm nhất của lực lượng mặt đất trên chiến trường.