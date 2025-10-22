"Quái thú khổng lồ" gây náo loạn Đài Nam

Vào cuối tuần qua, tại thành phố Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc), một đoạn video ghi lại cảnh tượng "quái thú khổng lồ" bỗng nhiên xuất hiện trên phố khiến nhiều người không khỏi giật mình. Cụ thể, một con Iguana xanh khổng lồ đang chậm rãi bò qua bãi cỏ gần khu vực đền Vạn Niên, khiến cơ thể của nó trông to lớn gần bằng cả cột đá bên cạnh.

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng "quái thú khổng lồ" bỗng nhiên xuất hiện trên phố khiến nhiều người không khỏi giật mình. (Ảnh: Taipeitimes)

Đoạn video được đăng tải trên nền tảng Threads đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Không ít người tò mò tự hỏi: "Đây không phải là hình ảnh do AI tạo ra sao?", "Trông giống Godzilla thật!", "Kích thước này chắc phải gọi là sinh vật thời tiền sử rồi!". Tuy nhiên, người đăng tải video khẳng định đây là hình ảnh hoàn toàn thật, mặc dù góc quay khiến con vật có vẻ to hơn thực tế.

Loài xâm lấn gây rối ở Đài Loan

Đây không phải lần đầu tiên Iguana xanh xuất hiện ở Đài Loan, nhưng kích thước của cá thể trong video đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Theo ông Chu Kiến Minh, Trưởng phòng Bảo tồn Rừng thuộc Sở Nông nghiệp Đài Nam, cơ quan đã cử nhân viên đến bắt giữ nhiều con Iguana xanh, trong đó có con lớn nhất dài khoảng 50 cm, dù không chắc đó có phải là cá thể trong video hay không.

Tính đến cuối tháng 5/2025, Đài Nam đã bắt được hơn 8.000 con Iguana, phần lớn tập trung ở các khu vực phía Nam thành phố. (Ảnh: Taiwannews)

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 5/2025, Đài Nam đã bắt được hơn 8.000 con Iguana, phần lớn tập trung ở các khu vực phía Nam thành phố. Loài này không phải là sinh vật bản địa của Đài Loan mà được du nhập và sau đó bị bỏ nuôi hoặc thả tự do, dẫn đến sự bùng phát mạnh mẽ của chúng.

Loài Iguana xanh không có thiên địch tự nhiên tại Đài Loan, khiến số lượng của chúng phát triển chóng mặt. Đây là loài xâm lấn nguy hiểm, gây hại cho hệ sinh thái địa phương, làm tổ dưới đất và gây sạt lở bờ kè, phá hoại hệ thống phòng chống lũ. Chính quyền Đài Loan phải chi ngân sách lớn để đối phó với tình trạng này.

Sự việc "Godzilla xuất hiện ở Đài Nam" không chỉ là một hiện tượng kỳ lạ gây xôn xao mà còn phản ánh một vấn đề nghiêm trọng hơn liên quan đến sự xâm lấn của loài ngoại lai.

Giải pháp và cảnh báo cho người dân

Các chuyên gia sinh thái khuyến cáo, khi bắt gặp Iguana xanh, người dân không nên lại gần hoặc đuổi bắt chúng. Không nên thả nuôi tùy tiện, bởi điều này có thể gây mất cân bằng hệ sinh thái và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường bản địa. Việc thả nuôi hoặc bỏ rơi loài này đã và đang là mối đe dọa lớn đối với nền sinh thái của đảo quốc này.

Loài Iguana xanh không có thiên địch tự nhiên tại Đài Loan, khiến số lượng của chúng phát triển chóng mặt. (Ảnh: Taiwannews)

Thực tế, loài Iguana xanh đã không còn xa lạ đối với nhiều người, nhưng câu chuyện về "Godzilla" phiên bản nhiệt đới ở Đài Nam một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối quan hệ mất cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Chính sự nuông chiều và thiếu ý thức bảo vệ môi trường đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: loài xâm lấn này không chỉ gây hại cho tự nhiên mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tới sức khỏe cộng đồng.

Sự việc "Godzilla xuất hiện ở Đài Nam" không chỉ là một hiện tượng kỳ lạ gây xôn xao mà còn phản ánh một vấn đề nghiêm trọng hơn liên quan đến sự xâm lấn của loài ngoại lai. (Ảnh: Taipeitimes)

Những hành động đơn giản nhưng hiệu quả như kiểm soát chặt chẽ việc thả nuôi động vật ngoại lai, không thả rông loài xâm lấn, và nâng cao ý thức cộng đồng sẽ giúp bảo vệ hệ sinh thái, ngăn ngừa những hậu quả không thể lường trước. Thế giới không thiếu những câu chuyện về loài vật kỳ lạ, nhưng chúng chỉ trở thành "quái thú" khi con người làm chủ thiên nhiên mà thiếu đi trách nhiệm của mình.

Theo Taipeitimes, Taiwannews